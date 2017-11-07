Hırsızlardan 'pratik' çözümler: Şemsiye, poşet...

ARKADAŞINI ŞEMSİYE İLE SOYDU

Olay 30 Ekim sabahı Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki bir kokoreççide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi 31 yaşındaki Ali Çiftçi, 04.30 sıralarında dükkanını kapatarak evine gitti. Çiftçi'nin dükkandan ayrılmasından 1.5 saat sonra ise iş yerine ellerinde şemsiyeyle yüzlerini gizleyen 2 kişi geldi. İkili iş yerinin arka tarafındaki kapıya yönelerek buradaki camı kırdı ve kapıyı açarak içeriye girdi. Dükkan içerisinde kasadan 50 liraya yakın parayı alan hırsızlar, daha sonra duvardaki LCD televizyonu alarak kayıplara karıştı.

EL KONDU

Olay sonrası harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların peşine düştü. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin adreslerini de tespit eden ekipler, M.E. ile E.R.L. isimli şüphelileri gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüpheliler, televizyonu G.D. isimli bir şahısa sattıklarını söyledi. İfadeye göre verilen adrese giden ekipler burada çalınan LCD televizyonuna el koyarak, iş yeri sahibi Çiftçi’ye teslim etti.

"HEM MÜŞTERİM HEM DE BANA YARDIMCI OLUYORDU"

Hırsızlığı gerçekleştiren 2 kişiden birisinin çok tanıdığı birisi olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Ali Çiftçi, "Genelde kapıyı kilitlemiyordum. Polis, 'bunu bilen birisi yapmış' demişti. Yakalandıktan sonra öğrendim ben de. Hırsızlığı yapan kişi 1 yıldır buraya geliyordu, hem müşterimdi hem de bana yardımcı oluyordu. Ben yakalanmazlar diye yeni televizyon almıştım. 3 gün sonrası çalınan televizyonumu da aldım" dedi.

Şüphelilerin hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İfadeleri alınan M.E. İle E.R.L hırsızlıktan, G.D ise çalıntı mal alıp satmaktan adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'DA POŞETLİ SOYGUN

Kağıthane'de soyguncu bıçak zoruyla marketin kasasında bulunan bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı. Polis ekipleri soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Soygun, Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerinde bulunun bir markette saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Kafasına poşet geçiren bir kişi yaya olarak markete gelip kadın kasiyeri bıçak ile etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan bir miktar parayı alıp, yaya olarak kaçan poşetli soyguncu, Birgül Sokakta izini kaybettirdi. Market çalışanları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, market çalışanlarının ifadesi doğrultusunda poşetli soyguncunun eşkalini belirlemeye çalıştı. Marketin ve sokak içerisindeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.