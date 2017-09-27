Hırsızlar böyle çaldı fatura yönetime çıktı

DAKİKALAR İÇİNDE ÇALDILAR

Olay 8 Mart 2015 günü yaşandı. Eseyurt’ta bulunan İnnovia 2 siteside yaşanan olay kamera kayıtlarına göre saat 18:10-18:14 sıralarında yaşandı. Kayıtlara

göre kasklı iki kişi motosiklet ile siteye giriş yaptı. Birkaç dakika sonra ise, gelen iki kişiden biri sitenin otoparkında çaldığı motosikleti sürükleyerek çıkardı. Diğer kişi ise geldiği motosiklet ile çıkış yaptı. O anlarda güvenlik görevlileri de kapıda bulunuyordu. Hatta kayda göre, güvenlik görevlilerinden biri, çıkış yapan hırsızlara gürültü yaptıkları için tepki de gösteriyor.

SORUMLU BİZ DEĞİLİZ

Çalınan motosikletin sahibi İsmail Akpınar, her ay aidatını düzenli olarak sitede yaşanan hırsızlık olayında sorumluların tazminat ödemesini talep etti. Konu ile ilgili dava Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi’nde açıldı. Davalı konumda ise İnnovi -2 Toplu Yapı Yönetimi – Hedef Güvenlik Limited şirketi yer aldı.

MAHKEME: TAZMİNAT ÖDEYİN

Davalı yönetim ve güvenlik şirketi adına yapılan savunmada, olayda kendilerinin sorumlu olmadığı kaydedildi. Mahkeme Akpınar’ın 10 bin TL’lik manevi 23 bin TL’lik maddi tazminat talebini geçtiğimiz günlerde karara bağladı. Mahkeme, olay ile ilgili manevi tazminat ödenmesine gerek olmadığına hükmetti. Mahkeme, Akpınar’ın çalınan motosikleti için 20 bin TL maddi tazminatın yasal faizi ile ödenmesine hükmetti. Mahkeme. Söz konusu tazminatın ödenmesi için hem site yönetimini hem de güvenlik şirketini sorumlu tuttu. Edinilen bilgilere göre söz konusu tazminat kararı yasal faizi ile birlikte site yönetiminden tahsil edildi.

YÖNETİM DE SORUMLU TUTULDU

Karara ilişkin konuşan Avukat Cevat Kazma; "Mahkemenin verdiği karara göre; motorun çalındığı sitenin güvenliğini sağlayan şirket ile birlikte, sitenin yönetimi de müteselsil sorumlu tutulmuştur. Gerekçeli kararda, güvenlik şirketinin gerekli özen ve görev yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeni ile verilen güvenlik hizmetinin ayıplı olduğu, her iki tarafın da (güvenlik şirketi ve site yönetimi) sözleşme gereği 3. Kişilere karşı birlikte sorumlu olduğuna değinilmektedir.



Benzer olaylara ilişkin daha önceki yargı kararlarında site ve apartman yönetimleri kusurlu bulunmuyordu. Emsal oluşturan bu karar sonrası, güvenlikli sitelerde oluşabilecek hırsızlık vakalarından, ortaya çıkabilecek tüm zararlardan site yönetimleri de sorumlu olacak. Çünkü site içinde verilen hizmetin kim tarafından verileceği site yönetimi tarafından belirleniyor" dedi.