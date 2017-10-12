Hırsızı yakalayıp cüzdanı geri aldılar

BAZI İsveç gazetelerinde yer alan haberlere göre Helsingborg kentinde yaşayan göçmen kökenli Hassan El-Malli (18), Mohamed Kurdiya, (17) ve Yousef Hamid (20), hırsız tarafından cüzdanı çalınan 53 yaşındaki Suzanne Skoglöf’e yardım etti. Skoglöf, gençlerin kendisine nasıl yardım ettiklerini, sosyal medyada şöyle anlattı:

“Kullagatan Caddesi’nde ATM’den para çektikten sonra cüzdanım bir kişi tarafından çalındı. Önce iki saniye şok yaşadım. Sonra avazım çıktığınca ‘Hırsızı yakalayın’ diye bağırmaya başladım. Sesimi üç kahraman genç duydu. Hırsızın arkasından korkusuzca koşup, onu yakaladılar. Hırsızın üstüne çullanıp etkisiz hale getirdiler. Cüzdanımı da bana teslim ettiler. Hassan El-Malli, Mohamed Kurdiya, ve Yousef Hamid benim kalbimin kahramanları.”