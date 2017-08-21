Hırsızı tamamen soyup ceza verdiler

Çevredeki öfkeli kalabalık hırsızı soyduktan sonra ceza vermek için adamı kentin çeşitli yerlerinde gezdirdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde adamın boynuna ip geçirildiği görülüyor.

Yerel medyan ceza verilen adamın isminin Luis Hernandes Dominges olduğunu ve yaşının 24 olduğunu belirtti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı adama uygulanan muamelenin çok acımasız olduğu ve insan haklarına karşı olduğu yorumunda bulundu. Hırsızlık şüphelisinin annesinin de çevredeki öfkeli kalabalığın hışmına uğradığı görüldü.