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    Hırsızı tamamen soyup ceza verdiler

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 16:18Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 16:28

    Meksika'nın Heroica Ciudad de Tlaxiaco kentinde bir cep telefonu hırsızı çevredeki kişiler tarafından yakalandı. Hırsızın cep telefonunu bir çocuktan çaldığı belirtilirken, çevredeki insanlar hırsızı tamamen soyarak ceza verdi.

    Çevredeki öfkeli kalabalık hırsızı soyduktan sonra ceza vermek için adamı kentin çeşitli yerlerinde gezdirdi. 

    Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde adamın boynuna ip geçirildiği görülüyor. 

    Yerel medyan ceza verilen adamın isminin Luis Hernandes Dominges olduğunu ve yaşının 24 olduğunu belirtti. 

    Hırsızı tamamen soyup ceza verdiler

    Birçok sosyal medya kullanıcısı adama uygulanan muamelenin çok acımasız olduğu ve insan haklarına karşı olduğu yorumunda bulundu. Hırsızlık şüphelisinin annesinin de çevredeki öfkeli kalabalığın hışmına uğradığı görüldü. 

    Etiketler: meksika , hırsız , ceza
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