Hırsızı da soydular

Gaziantep'te ayağından silahla yaralı olarak tekerlekli sandalye ile özel bir hastaneye gelen S.A., 4 gün içerisinde iki kez gittiği hastaneden 2 adet LCD ekran televizyonu çaldı. Güvenlik kameralarından ve hastane kayıtlarından kimliği belirlenen S.A., 2 hafta sonra kontrol için geldiği hastanede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamera görüntüleri incelenmesinin ardından polis merkezine götürülen şahısın çok sayıda hırsızlık sabıkası bulunduğu belirlendi.

HIRSIZ SOYULDUĞUNU ANLADI

Yapılan sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, serbest bırakılmasının ardından hastaneye yakın bir yerdeki otoparka bıraktığı aracının yanına gitti. Aracının açıldığını fark eden S.A. içeriye baktığında ise bir adet LCD televizyon, bir adet klima ve bir adet su sebilinin çalındığını anladı. S.A., otopark görevlilerine aracının açıldığını ve eşyalarının kayıp olduğunu söylemesi üzerine, görevliler olayın kendileri ile alakaları olmadığını ve hastane güvenlik görevlilerine sormasını istedi. Bunun üzerine ise S.A., hastane ile konuşmadığını söyleyerek aracına binerek otoparktan ayrıldı. Polis, hırsızlık olayının haberlere çıkması üzerine hırsızı da soyan hırsızların failini belirlemek için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hastanede yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tekerlekli sandalye ile hastaneye gelen S.A.'nın yanındakilere televizyonu gösterdiği görüntülerde, S.A.'nın yanındaki kişi hastanedeki 2 televizyonu alarak ayrılması yer alıyor.

ŞAHIS BÖYLE YAKALANDI

Güvenlik kameralarından takip edilen şahsın gittiği yerler izlenerek, hastane kayıtlarından ismi belirlendi. İsmi kara listeye alınan şahıs, tekrar hastaneye gittiğinde ise zanlının isminin yanında yer alan notu gören görevli, şahsı bir taraftan oyalarken bir taraftan da güvenlik güçlerine haber verdi.

Hastane güvenlik görevlileri ve polis tarafından şahıs yakalanarak, gözaltına alındı