MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Hırsız öyle birine denk geldi ki... O anlar kamerada!

    Hırsız öyle birine denk geldi ki... O anlar kamerada!

    Ersan SAN - Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
    01.09.2017 - 13:52 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 14:14

    Olay İstanbul Fatih Mollafenari Mahallesinde bir sokakta geçen hafta sabah saatlerinde meydana geldi.

    İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, pırlanta satan bir dükkana girmeye çalıştı. Bu sırada dükkanın alarmı çalınca polise ihbar gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin dükkana girmeye çalıştığını gördü. Polisi gören kişi, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada karşısına 15 yıllık profesyonel boksörlük yapan Kadir Sevim çıktı.

    GARDINI ALIP BEKLEDİ

    Polislerin, 'Tutun, yakalayın, hırsız' diye bağırması üzerine gardını alan boksör, şüpheliyi yakaladı. Yere düşen hırsızlık şüphelisi arkadan gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


    Etiketler: Polis , Hırsız , istanbul
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri