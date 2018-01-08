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    Hırsız hizmetçi iddiası! Ünlü sanatçı savcılığa koştu ama...

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 06:08 | Son Güncelleme:

    Türk sanat müziği sanatçısı Samime Sanay, Moldova uyruklu hizmetçisinin kendisini soyduğunu iddia ederek savcılığa başvurdu.

    Türk sanat müziği sanatçısı Samime Sanay, Moldova uyruklu hizmetçisinin kendisini soyduğunu ileri sürdü. Sanay; 18 Mayıs'ta savcılığa başvurarak, Moldova uyruklu Anna A. isimli bir kadının evine temizlik yapmak için geldiğini ve olaydan sonra evde bazı eşyalarının kaybolduğunu söylemişti. Sanatçı, ziynet eşyalarıyla birlikte değerli birkaç parça kişisel eşyasının daha kaybolduğunu beyan ederek, Anna A.'nın cezalandırılmasını istedi.

    DELİL BULUNAMADI

    Savcılık, Sanay'ın şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giden Sanay, ifade verdi. Yürütülen soruşturma kapsamında, Sanay'ın iddialarını kanıtlayacak bir delil bulunamadığı belirtilerek dosya takipsizlikle sonuçlandırıldı. SABAH

    Etiketler: hizmetçi , Hırsız
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