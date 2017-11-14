Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İki kızını toprağa veren anneden kayınvalide için şok iddia

    İki kızını toprağa veren anneden kayınvalide için şok iddia

    DHA, İHA, AA
    14.11.2017 - 14:31 | Son Güncelleme:

    Antalya’da babaları Göksel Akşeker tarafından öldürülen 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu’nun cenazeleri Kahramanmaraş’ta düzenlenen töreninin ardından yan yana toprağa verildi.

    Antalya’nın Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre cezaevi firarisi baba Göksel Akşeker, çocukları 3 yaşındaki Hira ve 5 yaşındaki Elasu’yu tabancayla kafalarına tek kurşun sıkarak öldürmüş, Göksel Akşeker, aynı tabancayla da kendi kafasına sıkarak intihar etmişti.

    İMAM, HALELLİK İSTEMEDİ

    Yapılan incelemelerin ardından çocukların cenazeleri karayolu ile memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.

    Önce Ela Su’nun daha sonra Hira’nın cenaze namazlarını kıldıran cami imamı, törene katılanlardan helallik istemeyerek, "Bu yavrularımız sabidir, günahsızdır, cennet kuşlarıdır. Bunların günahı yoktur, helallik istenilmez. Bunlar, inşallah yakınlarına şefaatçi olacaktır" dedi.

    Dua okunmasının ardından omuzlara alınan kardeşlerinin cenazeleri, Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı’na götürülerek, burada toprağa verildi. Anne Akşeker, kente gelen bakanların korumalığını yapan ekipler tarafından polis aracıyla mezarlığa götürüldü.

    Çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker iseÿNamık Kemal Mahallesi’ndeki Şerefiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı’nda defnedildi.

    İki kızını toprağa veren anneden kayınvalide için şok iddia

    Törene, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Güler, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    İki kızını toprağa veren anneden kayınvalide için şok iddia

    “ADALET YERİNİ BULSUN”

    Cenaze töreni öncesi konuşan anne Şura Akkök Akşeker,  çocuklarının el birliğiyle öldürüldüğünü savunarak, eşinin anne ve babasının da suçlu olduklarını öne sürdü.  Akşeker, eşinin nasıl biri olduğunun ailesi tarafından iyi bilindiğini iddia ederek şöyle konuştu:

    "Annesi oğlunun nasıl bir cani olduğunu bildiği halde yerini devlete söylemedi. Günlerce beni aradı 'Barışacaksın, barışmazsan aileni öldüreceğim' dedi. Olan benim iki yavruma oldu. İki ciğerim ve iki fidanım öldü. Başka anaların da yüreği yanmasın, başka çocuklar da ölmesin. Artık bu hayatta şiddet olmasın. Türkiye bu olaya susmasın. Adalet yerini bulsun."

    Bu arada, çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker'in cenazesi de Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

    İki kızını toprağa veren anneden kayınvalide için şok iddia

    Etiketler: öldürülen kız kardeşler , baba vahşeti
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri