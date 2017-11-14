İki kızını toprağa veren anneden kayınvalide için şok iddia

Antalya’nın Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre cezaevi firarisi baba Göksel Akşeker, çocukları 3 yaşındaki Hira ve 5 yaşındaki Elasu’yu tabancayla kafalarına tek kurşun sıkarak öldürmüş, Göksel Akşeker, aynı tabancayla da kendi kafasına sıkarak intihar etmişti.

İMAM, HALELLİK İSTEMEDİ

Yapılan incelemelerin ardından çocukların cenazeleri karayolu ile memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.

Önce Ela Su’nun daha sonra Hira’nın cenaze namazlarını kıldıran cami imamı, törene katılanlardan helallik istemeyerek, "Bu yavrularımız sabidir, günahsızdır, cennet kuşlarıdır. Bunların günahı yoktur, helallik istenilmez. Bunlar, inşallah yakınlarına şefaatçi olacaktır" dedi.

Dua okunmasının ardından omuzlara alınan kardeşlerinin cenazeleri, Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı’na götürülerek, burada toprağa verildi. Anne Akşeker, kente gelen bakanların korumalığını yapan ekipler tarafından polis aracıyla mezarlığa götürüldü.

Çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker iseÿNamık Kemal Mahallesi’ndeki Şerefiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı’nda defnedildi.

Törene, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Güler, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ADALET YERİNİ BULSUN”

Cenaze töreni öncesi konuşan anne Şura Akkök Akşeker, çocuklarının el birliğiyle öldürüldüğünü savunarak, eşinin anne ve babasının da suçlu olduklarını öne sürdü. Akşeker, eşinin nasıl biri olduğunun ailesi tarafından iyi bilindiğini iddia ederek şöyle konuştu:

"Annesi oğlunun nasıl bir cani olduğunu bildiği halde yerini devlete söylemedi. Günlerce beni aradı 'Barışacaksın, barışmazsan aileni öldüreceğim' dedi. Olan benim iki yavruma oldu. İki ciğerim ve iki fidanım öldü. Başka anaların da yüreği yanmasın, başka çocuklar da ölmesin. Artık bu hayatta şiddet olmasın. Türkiye bu olaya susmasın. Adalet yerini bulsun."

Bu arada, çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker'in cenazesi de Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.