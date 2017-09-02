Hipster’ların yeni gözdesi: Maraş dondurması

Lezzetli’nin başarı öyküsünü duyunca, ardında bir Türk olduğuna emindim. Türkiye’yle herhangi bir bağlantınız var mı?

- Hayır, tamamen Maraş dondurmasına olan sevgimizden kaynaklandı bu lezzeti Amerika’ya getirmek... Aslında ilk olarak Türkiye’de tatmadık. Bir süre Dubai’de yaşamıştık. Orada satılıyor. Eşimle müptelası olduk. “Madem bu lezzetin merkezi Türkiye, o zaman oraya gidelim” dedik. Türkiye’ye geldik.

Maraş’a mı gittiniz?

-Hayır, bir süre İstanbul’da kaldık. Bulabildiğimiz tüm Maraş dondurmalarını tattık. Yüzün üzerinde dondurma denedik. Kendimize en çok yakın bulduğumuz tadda dondurmaların tariflerini toplamaya başladık.

Ne zaman oluyor tüm bunlar?

-2014’te. Amerika’da dondurma pazarında hep benzer lezzetler var. Markette, kutularda satılan dondurmaların hesapta farklı tadları var ama yapısı hep aynı, yumuşak, krema kıvamında... Raflarda farklı markalarda aynı tatlar var. Türk dondurmaları hiç bilinmiyor. “Maraş dondurması leziz ve diğer tatlara göre daha sağlıklı, niye New York’ta satmayalım” dedik. Tarifler üzerinde iki sene çalıştık, pazar araştırmaları yaptık. Hangi tatlar Amerikan damak tadına uygun saptamaya uğraştık. Aynı zamanda Maraş dondurmasının özüne de ihanet etmemeliydi bulduğumuz tarifler. Portakallı, vişneli, sade ve sakızlı üretmeye karar verdik. New York’ta birkaç markette satmaya başladık, müşterilerden aldığımız tepkileri ölçtük. Baktık ki tutuyor, o zaman kolları sıvadık.

New York Times, kuruluşunuzu 26 Ağustos 2014’te yayımlanan bir makaleyle müjdelemişti. Neden bu kadar heyecanlandılar Maraş dondurmasına sizce?

-Açıkçası bu kadar tutacağını biz de kestirememiştik. Tamam, tadı çok güzel ama Amerikan damak tadına göre biraz ‘sert.’ Ama elinizde gerçekten iyi bir tat varsa, gerisi önemli olmuyor. 2016’da birkaç markette denedik, hemen olumlu tepkiler aldık. Evet dondurma sert ama sevdiler işte.

Kendi sert, ismi de zor. ‘Lezzetli’ rahat telafuz edilebilen bir kelime değil Amerikalılar için. Neden İngilizce bir isim seçmediniz?

-Çıkış noktamız, lezzetimizin kaynağı Türkiye’yken, başka bir isim koymayı düşünmedik bile. Bütün yemekler için kullanılabilen kelime, sadece dondurmayla da sınırlı kalmayabiliriz diye düşündük. ‘Lezzetli’ mükemmel bir seçim oldu.

Sırada ne var peki?Sahlep satmayı planladığınızı okumuştum...

-Şu an ‘dondurma’ alanında ilerleyeceğiz. Daha farklı tatlarla, çeşitlerimizi zenginleştirmeye çalışıyoruz. Sadece Amerikan pazarıyla sınırlı kalmayacağız, Avrupa’ya da satmayı hedefliyoruz.