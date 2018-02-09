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    Hipodromda hareketli anlar...

    Çağlar ÖZTÜRK / DHA
    09.02.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:

    Adana'da polis, 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişinin seyislik yaptığı belirleyince bir hafta hipodromda takibe aldı. Polis, firari seyisi yarış öncesi yakaladı.

    Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuksuz yargılandığı davada 13 yıl 9 hapis cezasına çarptırılan Avni Turan’ın (35) Adana Hipodromu’nda seyislik yaptığını belirledi.

    Polis, bir hafta boyunca hipodroma giderek, Turan’ı yakın takibe aldı. Sıradan bir vatandaş gibi at yarışı oynayan, ahırlara giderek atları izleyen polis, kaçma ihtimali olan Turan’ı yakalamak için en uygun anı bekledi.

    Ekipler, Turan’ı tek başına, yarışa hazırladığı atı çalıştırdığı sırada harekete geçti. Atın eğitimini bitiren Turan, polisleri fark edince kaçmaya çalıştı. Kovalamacayla yakalanan Turan, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasından sonra cezaevine gönderildi.

    Etiketler: hipodrom , firari hükümlü , seyis , son dakika
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