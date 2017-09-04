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Hukuk okudum ama...

Can Yaman, “Hangimiz Sevmedik” dizisinin finalinin üstünden çok geçmeden yeni bir projeyle ekranlara döndü. “Dolunay”daki rolüyle hayran kitlesini daha da genişleten Yaman, hakkında merak edilenleri BeStyle dergisine anlattı.

Hürriyet Haber
04.09.2017 - 15:46

* “Hangimiz Sevmedik”ten sonra hiç ara vermeden “Dolunay”la karşımıza çıktın. Bu tempo seni yoruyor mu?
- Dört senedir oyuncu kimliğimle ekranlardayım. İlk projem “Gönül İşleri”nden beri hiç ara vermedim. Ben hiperaktif bir adamım, kolay yorulmam.

* Dizide canlandırdığınız Ferit karakterinden biraz bahseder misiniz?
- Ferit’in keskin karakter özellikleri var. Hayattan zevk almayı bilmesine rağmen neşesini içinde yaşayan, dışarıya karşı son derece mesafeli, bir o kadar da sevdiklerine düşkün. Kendine göre takıntıları var ve oldukça sistematik yaşıyor. Bense Ferit’e göre daha rahat duygularını gösteren biriyim. Neredeyse hiç takıntım da yoktur. İki tezat kişiliğiz.

* Ferit’le Can’ın hiç mi ortak noktası yok?
- Ferit ve Can’ın ortak noktası, insanlarla olan samimiyet ve mesafelerinin sınırlarını kendilerinin çizmesi sanırım.

Hukuk okudum ama...


ROMANTİK DEĞİL DUYGUSAL BİR YAPIM VAR

* Bebek’te hukuk büronuz var. Hukuk şu an hayatınızın neresinde?
- Eğitimini aldığım avukatlık mesleğine çok saygı duyuyorum ama oyunculuk şu anda daha ağır basıyor. İkisi birlikte yapılabilecek işler değiller maalesef. Ancak iki avukat arkadaşımla Bebek’te ofis açtık. Böylece arka planda kalsam da tam olarak meslekten kopmamış oldum.

* Oyunculuğa geçmeniz nasıl oldu?
- Avukat olarak çalıştığım dönemde, oyuncu bir arkadaşımla tatile gitmiştim. Tatilde şu an menajerliğimi yapan Cüneyt Sayıl ve İlker Bilgi ile tanıştım. Aklımda zaten oyunculuk yapmak vardı. Bu rastlantı sonrası işi ciddiye almamın doğru olacağına inandım. Cüneyt Sayıl’dan oyunculuk eğitimi almaya başladım. Eğitimim devam ederken “Gönül İşleri”ndeki Bedir rolü için teklif geldi. Böylece oyunculuk kariyerim başlamış oldu.

* Sosyal medyada herkes sizi “Bay omuz” olarak adlandırıyor. Düzenli spor yapıyor musunuz?
- “Bay omuz” sıfatını birkaç yerde ben de okudum. Çocukluğumdan beri sporun birçok dalını denemiş olmamdan kaynaklanıyor olabilir. Hâlâ setten zaman kaldıkça spor yapmaya devam ediyorum.

* Kadınların size karşı ilgisi çok büyük. Bu dezavantaja dönüşebiliyor mu?
- Hepsine çok teşekkür ederim. Şu an âşık olduğum kişi benim gibi oyuncu olduğundan, bu ilgiyi olgunluk ve anlayışla karşılıyor. O yüzden dezavantaj olarak görmüyorum.

* Romantizm nedir sizin için?
- Romantizm biraz üzerine düşünülmüş bir durum. Ben daha çok doğaçlama ve anlık olayların adamıyım. Uzun süre öncesinden planlayıp programlayıp bir şey yapmam. Romantik değil ama kendince duygusal bir yapım var.

Hukuk okudum ama...


BENİM EN BÜYÜK AİLE YADİGARIM KARAKTERİM

* Stilinizin olmazsa olmazı hangi parça?
- Ben rahat kesim, özensiz ama kendi içinde belirli bir çizgisi olan tarzda giyinmeyi severim. Olmazsa olmazım; sonbaharda deri ceket ve trençkot diyebilirim.

* Aksesuvar kullanmayı sever misiniz?
- Çok aksesuvar adamı değilim. Hatta neredeyse hiç kullanmam. Ferit karakterinden ayrı düştüğüm bir konu da bu... O çok şık saatler ve güneş gözlükleri kullanıyor. Ben çoğu zaman ne gözlük ne de saat takarım.

* Aile mirası ya da sizin için çok özel olan bir aksesuvarınız var mı?
- Ailemin bana verdiği en büyük yadigarın karakterim olduğunu düşünüyorum. Dürüstlüğü, çalışma azmini ve en önemlisi kul hakkı yememeyi öğreten bir ailem olduğu için kendimi hep şanslı görmüşümdür.

 

YALANINI YAKALARSAM

* Saçlarınıza da çok fazla övgü var. Uyguladığınız özel bir yöntem var mı?
- Saç konusunda biyolojik olarak şanslıyım sanırım. Aileden gelen bir şans bu benim için. Kimyasalı yüksek şekillendiriciler yerine doğal yağlı ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Favorim ise argan yağı.

* Sizi en çok kızdıran şey nedir?
- Sanırım yalan. Hele ki ben o yalanı yakalamışsam...

* En sevdiğiniz film hangisi?
- 1999 yapımı, David Fincher’ın yönettiği “Fight Club”... En sevdiğim filmler listesinin başında yer alır.

 

Son Güncelleme : 04.09.2017 - 15:50
Etiketler: can yaman , hangimiz sevmedik , Dolunay
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