Hintli motosiklet devi Nazilli’ye fabrika kuruyor

Pek çok motosiklet markası için 1947’den beri üretim yaptıktan sonra 2011 yılında kendi fabrikasını kuran ve 10 yılda Hindistan’ın en büyük sanayi kuruluşları arasına giden Hero, dünya motosiklet pazarındaki payını büyütmek için yatırım kararı aldı. Avrupa pazarını gözüne kestiren Hero merkez üssünü de Türkiye olarak belirledi.

NAZİLLİ AVRUPA’NIN KAPISINI AÇACAK





Aydın’ın Nazilli ilçesinde fabrika kurarak stratejik bir adım attıklarını anlatan Hero Motosiklet Başkanı Pawan Munjal, “Global markaların Türkiye’de gözü var ama biz erken davrandık. Hero dünyada 80 milyon adedin üzerinde kullanıcıya ulaştı. Yıllık üretimimiz ortalama 7,5 milyon motosiklet. Dünyada 36 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Türkiye bu pazarın 19’ncu ülkesi. Ama Türkiye pazarı, Avrupa pazarına girmek isteyen Hero için son derece önemli bir ülke. Türkiye’yi Avrupa pazarı için bir giriş kapısı olarak görüyoruz. Bu nedenle Türkiye’de fabrika açıyoruz. Türkiye’de üretilecek modelleri sadece Türkiye değil Avrupa pazarına da satacağız. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile gümrük anlaşması olması büyük bir avantaj” dedi.

ÇEVRECİ FABRİKADA GÜNEY ENERJİSİ

Munjal, Türkiye ortakları Soysal Grup ile kuracakları fabrikanın 2018 yılının sonbahar aylarında üretime başlayacağını belirtti. Munjal, “Hindistan’ın Rajastan eyaletindeki çevreci fabrikanın benzerini Nazilli de açacağız. Enerji kaynakları azalıyor. Bu nedenle sürdürülebilir, yenilenebilir kaynakları kullanmak zorundayız. Kolombiya’da aynı özelliklerde bir fabrika açtık, Bangladeş’teki bitmek üzere. Türkiye’deki fabrikanın elektrik ihtiyacının bir bölümünü çatıya yerleştirilen panellerinden elde edilecek. Fabrika gün ışığıyla aydınlanacak. Türkiye’de, Avrupa’ya ihracatta vergi muafiyeti olması ciddi bir cazibe” diye konuştu.

FİYAT AVANTAJI İÇ PİYASAYI MEMNUN EDECEK

Soysal Grup Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Soysal ise; “4 yıldır iç pazarda satış yapıyoruz ve hedeflerimizin üzerine çıktık. 5 yıl veya 50 bin kilometre garanti vermemiz kadar 72 saatte yedek parça temin garantisi satışlarımızı arttırdı. Yaygın bayii servisimiz var. Üretimin başlaması ile başta Avrupa olmak üzere Balkanlar, İran, Irak, Mısır ve Gürcistan olmak üzere ihracat yapacağız. Üretimin getirdiği fiyat avantajı da iç piyasayı çok memnun edecek. Türkiye, Avrupa’ya otomobil üretimi ile güven verdi, sıra motosiklette. Üretimle birlikte yan sanayi gelişecek, yeni istihdamlar yaratılacak” dedi.