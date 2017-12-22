Hintli kadın yanarak hayatını kaybetti

Secunderabad bölgesinde bir şirketin resepsiyonisti olan Sandhya Rani, saat 6.45te eve dönerken iki yıl önce beraber çalıştığı Karthik adındaki eski meslektaşı kendisiyle konuşmak için durdu.



Haydarabad'dan 10 km uzaklıkta olan bölgede hararetli bir şekilde konuşurken Karthik aniden Sandhya'ya gazyağı döktü. Polisin belirttiğine göre, Karthik ardından eski çalışma arkadaşını ateşe vererek kimse görmeden oradan uzaklaştı.



Genç kadını alevler içinde yolda çığlık atarken gören insanlar ona doğru koştu ve ateşi söndürdü. Fakat Sandhyanın vücudunda o zamana kadar yüzde 60 yanık oluşmuştu.



Karthikin bu sabah hastanede hayatını kaybeden Sandhyayı son birkaç aydır taciz ettiği bildirildi. Karthik polise verdiği ifadede Sandhyanın kendisinin hislerine karşılık vermediğini söyledi.



Polis, Karthikin geçen sene boyunca işinin olmadığını ve çok içki içtiğini söyledi.



Polis memuru Sumathi, Karthik Sandhyayı taciz ederek, kendisine evlenip işinden ayrılmasını istediğini söyledi dedi. Memur ayrıca, eski meslektaşların yakın geçmişte telefonda konuşup tartıştığını ve Sandhyanın Karthiki bir kez daha reddettiğini söyledi.





