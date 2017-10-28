Hintli atağı

YURTDIŞINA çıkan 22 milyon Hintli turistin yüzde 80’ini dünyaya taşıyan Hindistan Seyahat Acentaları Birliği (TAFI), 11’inci Büyük Kongresi’ni Hilton Dalaman’da yaptı. Hintli seyahat acentelerinin, büyük kongresini yapmak için bu yıl Türkiye’yi tercih etmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mayıs ayında Hindistan’a yaptığı ziyaretin etkili olduğu belirtildi. Ardından Turizm Bakanlığı, Türk Hindistan Turizm Konseyi (TITC), Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği’nin (DOKTOB) girişimleri sonuç verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da kongreye katılan isimler arasındaydı. Hindistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini önemsediklerini belirten Kurtulmuş, “Hindistanlı dostlarımızın aradığı tarihi ve kültürel zenginlik Anadolu topraklarında var” dedi.

MİLYONA ULAŞABİLİRİZ

Hindistan’dan turist gelmesi için çalışmalara 2006’da başladıklarını belirten TITC Başkanı Emin Çakmak da, “Hindistan’dan 4 bin ziyaretçi geliyordu. 2015’te 110 bin, 2016’da 65 bin oldu. Bu yıl da 65 bin Hintli turist ile kapatırız. Gelecek yıl ise 200 bin Hintli turist bekliyoruz. Hedefimiz 2023’te 2 milyon Hintli turist” diye konuştu. DOKTOB Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & SPA Genel Müdürü Tunç Batum ise Hindistan’dan turist gelmesinde en büyük problemin uçuşlar olduğunu belirtti. Batum, “Yakın süreçte charter konusunun çözüleceğini düşünüyoruz. İsteğimiz buraya gelecek uçaklara SLOT verilmesi ve direkt uçuşların sağlanması. Örneğin Emirates Hindistan’a haftada 950 uçuş yapıyor, biz 14. Onlar 18 noktaya uçuyor biz 2. Bu sorunlar çözülürse Hindistan’dan kısa sürede bir milyon turistin gelmesi içten bile değil” dedi.