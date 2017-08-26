 Hint guruya tecavüz cezası ülkeyi birbirine kattı

Guru Ram Rahim Signh, Haryana Panchkula'daki mahkeme tarafından iki kadın takipçisine tecavüz suçundan suçlu bulundu ve yedi yıl hapse mahkûm edildi. Yargılanmasına 2008 yılında başlanan ve binlerce takipçisi olan Hintli Guru’nun suçlu bulunması müritlerini harekete geçirdi.

Guru Ram Rahim Singh'in 2002 yılında iki kadın takipçisine tecavüz suçundan mahkûm olunca Haryana'daki Panchkula kasabasında büyük çatışmalar, kundaklama ve şiddet olayları yaşandı. Mahkemenin kararına itiraz eden Singh'in takipçileri Pencap ve Haryana’da hükümet binalarını ve otobüsleri ateşe verdi. Tren ve otobüs seferleri iptal edildi, okullar tatil oldu. 50 yaşındaki Hint guuru Singh, 'Dear Sacha Sauda' isimli bir ruhani hareketi yönetiyor. Yüz binlerce takipçisi olduğu belirtilen hareketin başlattığı isyan paniğe neden oldu.

ÜLKEYİ KARIŞTIRAN HİNT GURU KİMDİR?

İngiliz basını Singh'in 60 milyondan fazla takipçisinin olduğunu ve ülkenin önde gelen dini figürlerinden biri olduğunu yazdı. Habere göre, Singh 2015 yılında 400 erkeği Tanrı'ya daha yakın olacakları düşüncesiyle 'testislerini' kesmeye ikna etti.

KENDİ GIDA ÜRÜNLERİ BİLE VAR

Kendisini "kâr amacı gütmeyen ruhsal kuruluş" diye tanımlayan tarikatı 23 yaşında devralan Singh'in kendi gıda ürünleri markası bile var. Sih ve Hindu dinindeki figürlerle dalga geçmekle suçlandı.

Yüksek Mahkeme, hükümetten Haryana'ya daha fazla ordu birliği göndermesini istedi. Bunun üzerine ordu birlikleri kente giriş yaptı. Şiddet olayları sürerken Pencap’daki Balluanna demiryolu istasyonu ateşe verildi, trenler yakıldı. Göz yaşartıcı gaz kullanan güvenlik güçleri olayların Dera'nın merkezi olan Sirsa'da şiddetlenerek sürdüğünü kaydetti. Kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Reuters haber ajansı dün başlayan olayların bugün de devam ettiğini, polisin göstericileri ikna etmeye çalıştığını ifade etti.

Panchkula kasabasından yükselen yoğun dumanlar, kasabanın durumunu gözler önüne serdi. Olaylarda yaralananlar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Çıkan çatışmalarda medya araçlarına da saldırılar yaşandı. NDTV’nin canlı yayın aracı ateşe verildi ve bir tv çalışanına saldırıda bulunuldu. Dün gece Ram Rahim video mesajı yayınladı ve tüm takipçilerine dağılmaları ve evlerine dönmeleri için çağrıda bulundu. İş yaramayan bu çağrı sonuçsuz kaldı ve taraftarlarının birçoğu onu şahsen görmek istediklerini söyledi.

-Dera Sacha Sauda tarikatının tartışmalı lideri, dünya çapında 60 milyondan fazla takipçisi olduğunu iddia ediyor.

-Kendisini "kar amacı gütmeyen ruhsal kuruluş" diye tanımlayan tarikatı 23 yaşında devraldı.

-Rock konserleri düzenliyor, filmlerde oynuyor ve kendi gıda ürünleri markası bile var

-Sih ve Hindu dinindeki figürlerle dalga geçmekle suçlandı

-Cinayet ve tecavüzle suçlandı ve suçlamaları reddetti

-"Tanrıya daha yakın olmak için" takipçilerini hadım olmaya zorlamakla suçlandı



