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    Hint cerrahlar başlarından yapışık ikizleri 16 saat süren ameliyatla ayırdı

    BBC Türkçe
    27.10.2017 - 14:58 | Son Güncelleme:

    Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, cerrahlar başlarının üst kısmından birbirine yapışık doğan ikizleri ayırmayı başardı.

    Hint cerrahlar başlarından yapışık ikizleri 16 saat süren ameliyatla ayırdı
    2 yaşındaki Jaga ve Kalia, 16 saatlik ameliyatın ardından ayrılırken, doktorlar ikizleri yoğun bakıma aldı. Bir devlet hastanesindeki, türünün ilk örneği olan ameliyatı 30 doktordan oluşan bir ekip yaptı.

    Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinde bir köyden gelen erkek ikizlerde görülen durum "kranyopagus" olarak biliniyor. İkizlerin, ortak damarları ve beyin dokuları olduğu belirtildi. Bu, 3 milyon doğumda bir görülen bir durum.

    Bu durumdaki ikizlerin yüzde 50'si de doğumlarından sonraki 24 saat içinde ölüyor.

    Ameliyat ekibinden Doktor Randeep Gulia, "Önümüzdeki 18 gün ameliyatın başarılı geçip geçmediğini anlamak açısından çok önemli" dedi.

    Beyin cerrahı A K Mahamatra da, "Her iki çocukta başka sağlık sorunları var. Jaga'nın kalbi, Kalia'nın da böbreği sorunlu. Başta Jaga daha sağlıklıydı ama sonra durumu kötüleşti. Şu anda Kalia daha iyi" diye konuştu.

    Doktorlar, ameliyatın en zor tarafının her iki çocuğun da kafasında büyük delikler olduğu için bu boşlukları örtecek deri bulmak olduğunu söyledi.

    Plastik Cerrah Maneesh Singhal, "İkizler hayatta kalmayı başarırsa, bir sonraki adım kafataslarını yeniden şekillendirmek olacak" dedi. İkizlerin 28 Ağustos'ta yapılan ilk ameliyatında doktorlar beyinden kalbe kanı geri taşıyan ortak damarları bypass etmişti.

    Hint cerrahlar başlarından yapışık ikizleri 16 saat süren ameliyatla ayırdı

     

    Etiketler: Yeni Delhi , ikiz
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