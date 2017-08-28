MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Hindu guruya tecavüzden 20 yıl hapis

    Hindu guruya tecavüzden 20 yıl hapis

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 23:22Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 23:22

    KENDİNİ guru ilan eden Hint tarikat lideri tecavüzden 20 yıla mahkûm edildi.

    Gurunun müritlerinin çıkarabileceği olaylara karşı güvenlik önlemleri alındı. 50 yaşındaki Gurmeet Ram Rahim Singh, 2002 yılında iki kadın müridine tecavüz etmekten suçlu bulunmuştu. Önce Singh’in 10 yıl hapis cezası aldığı haberleri yayıldı, sonra ise iki suçtan 20 yıl aldığı belirtildi. Mahkemenin kararı öncesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Sokaklarda dikenli tellerle barikatlar kuruldu, kontrol noktalarına askerler yerleştirildi. Emniyet müdürü gerektiği takdirde güvenlik güçlerinin silah kullanabileceğini duyurdu. Mahkeme kararının açıklanmasından önce 100 tarikat mensubu ihtiyaten gözaltına alınmıştı. Geçen hafta gurunun suçlu olduğuna hükmedilmesi üzerine ülkenin kuzeyindeki Panchkula’da 100 bin kişi ayaklanmış, binalar kundaklanmış ve televizyon kanallarının naklen yayın araçları tahrip edilmişti. Polisin ateş açması üzerine 37 kişi ölmüş, en az 250 kişi de yaralanmıştı.

    Etiketler: Ram Rahim Singh , hindistan , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri