Hindu guruya tecavüzden 20 yıl hapis

Gurunun müritlerinin çıkarabileceği olaylara karşı güvenlik önlemleri alındı. 50 yaşındaki Gurmeet Ram Rahim Singh, 2002 yılında iki kadın müridine tecavüz etmekten suçlu bulunmuştu. Önce Singh’in 10 yıl hapis cezası aldığı haberleri yayıldı, sonra ise iki suçtan 20 yıl aldığı belirtildi. Mahkemenin kararı öncesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Sokaklarda dikenli tellerle barikatlar kuruldu, kontrol noktalarına askerler yerleştirildi. Emniyet müdürü gerektiği takdirde güvenlik güçlerinin silah kullanabileceğini duyurdu. Mahkeme kararının açıklanmasından önce 100 tarikat mensubu ihtiyaten gözaltına alınmıştı. Geçen hafta gurunun suçlu olduğuna hükmedilmesi üzerine ülkenin kuzeyindeki Panchkula’da 100 bin kişi ayaklanmış, binalar kundaklanmış ve televizyon kanallarının naklen yayın araçları tahrip edilmişti. Polisin ateş açması üzerine 37 kişi ölmüş, en az 250 kişi de yaralanmıştı.