Hindistan'ın renkleri İstanbul'da

Zorlu PSM'de yarın akşam gerçekleşecek ilk gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen topluluğun yapımcı, yönetmen ve koreografı Shruti Merchant, Taj Express'in Hindistan'da doğup Hintliler tarafından hayata geçirilerek dünyayı gezen ilk yapım olduğunu söyledi.



Merchant, gösteride 22 dansçı olduğunu dile getirerek, "Bu gerçekten çok uzun bir yolculuk aslında. 22 dansçı, aslında yüzlerce dansçı arasından özenle seçildi. İstanbul'a yaklaşık 40 kişilik bir ekip olarak geldik. 2 bin 500 kostüm ve aksesuarımız var. Biz rengarenk kostümlere sahibiz. Saçlar, makyaj, mimikler, takılar, kostümler." dedi.



İlk gösteriye 2010 yılında başladıklarını ancak Taj Express adlı gösterinin 2015'te izleyiciyle buluştuğunu belirten Merchant, "Bugüne kadar neredeyse 500 gösteri yaptık dünya genelinde. Bollywood'da çok fazla sayıda film ve dizi yayımlanıyor. Bu nedenle de prodüksiyonumuzu sürekli güncellemek zorunda kalıyoruz. Batı Yakası Hikayesi ya da Aslan Kral gösterilerini izlediğinizde, şarkıları ve gösterileri hep aynıdır. Fakat Bollywood'da çok fazla film ve şarkı üretildiği için her yıl değişmek zorundasınız. Bu da bu gösteriyi ilginç kılan nedenlerden biri. Çünkü her izlediğinizde yeni ve ilginç bir gösteri izlemiş oluyorsunuz. Bu nedenle de insanlar tekrar tekrar bizi izlemeye geliyor." diye konuştu.







Shruti Merchant, gösteride Bollywood ile Hint kültürünü bir araya getirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Aslında bugün sadece dans kısmını gördünüz ama burada bir hikaye anlatılıyor. Bir gencin, Oscar ödüllü müzik yönetmeni A. R. Rahman'dan daha da iyi bir müzisyen olma hayali var bu gösteride." ifadelerini kullandı.



Türkiye'ye dördüncü kez geldiklerini belirten Merchant, şöyle devam etti: "Ancak bu kez bir ya da iki gösteri için gelmedik. Bu ziyaretimizde bir hafta boyunca aynı sahnede gösteri sunacağız. Türkiye'de insanların bizleri nasıl sevdiğini biliyoruz ve bundan çok mutluyuz. Burada olduğumuz için de çok heyecanlıyız. Ayrıca Zorlu PSM gibi prestijli bir sahnede olmak da ayrı bir mutluluk."



Müzikalde besteci "Shankar" adlı genci canlandıran 27 yaşındaki oyuncu Mikhail Sen de gösteride Hindistan'daki farklı kültürlerin yansıtıldığına işaret etti.



Shankar, gösterinin hikayesine ilişkin şunları söyledi: "Shankar, Taj Express adlı filme dahil olur. Bu Shankar için çok büyük bir iştir. Kendisi küçük bir kasabada, tren istasyonlarında büyümüştür. Babası bir tren sürücüsü olduğu için trene çok binmiştir. Besteciliğinde ise bütün çocukluğu boyunca dinlediği A. R. Rahman'dan çok etkilenmiştir. Taj Express çok büyük bir iştir Shankar için ve bu işte çok büyük başarı kazanmak ister. Canlı müzik yapan 3 müzisyeni vardır. Gösteriyi izlerken aynı zamanda beste yapılmasına da şahit olacak izleyenler."

Adını, Hindistan'da yolcu taşıyan Taj Express treninden alan topluluk, 28 Ocak'a kadar 8 kez performans sergileyecek. Gösteri kapsamında 24 ve 26 Ocak'ta başrol oyuncularının katılımıyla dans atölyesi gerçekleşecek.