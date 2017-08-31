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    Hindistan'ın Mumbai kentinde bina çöktü

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 09:29 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 09:29

    Mumbai'de çöken 3 katlı binanın enkazı altında 40 kadar kişinin kaldığı tahmin ediliyor.

    Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. AFP'ye konuşan Ulusal Felaket Müdahale Gücü yetkilileri, 43 kişilik bir ekiple kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

    Yapılaşmanın sık olduğu Bhendi Bazaar bölgesindeki binanın yaklaşık 100 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Aşırı yağışlar Mumbai'de hafta başında sele neden olmuştu.

    Hindistan'da özellikle Muson mevsiminde, daha önce de hasarlı ya da eski binaların yıkıldığı görülmüştü. Temmuz ayında yine Mumbai'de çöken 4 katlı bir binada 17 kişi hayatını kaybetmişti.

    Etiketler: Hindistan , Mumbai , bina çökmesi
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