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    Hindistan'daki Müslüman çiftler artık 'boş ol' diyerek boşanamayacaklar

    hurriyet.com.tr
    22 Ağustos 2017 - 09:40Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 10:00

    Hindistan'da kadın hakları aktivistleri yıllardır Müslüman çiftlerin '3 kez boş ol' diyerek boşanabilmesini yasaklatmak için mücadele veriyordu. Açılan bir davada yer alan 5 savcıdan 3'ü, Müslüman çiftler arasında erkeğin üç kez "Boş ol" demesiyle nikahın düşmesi uygulamasının yasal olmadığına karar verdi. Bu kararın diğer davalara emsal olması bekleniyor.

    Hindistan mahkemesi Müslüman evliliklerin sonlanması için gereken prosedürün değiştirilmesi için emsal bir karar çıktı. 

    Mahkemede yer alan 5 savcıdan 3'ü, Müslüman çiftler arasında erkeğin üç kez "Boş ol" demesiyle nikahın düşmesi uygulamasının, anayasada yer almadığı için yasal olmadığına hükmetti.

    Bu olay kadın hakları aktivistlerinin zaferi olarak görünüyor.

    Mahkeme, uygulamayı İslam'a ve anayasalara aykırı ve keyfi olarak nitelendirdi. Mahkeme parlamentodan konuyla ilgili yeni bir yasa çıkarmasını istedi.

    Kadın hakları aktivisti Zakia Soman, "Hindistan'daki Müslüman kadınlar 70 yıldır acı çekiyor. Bu bizim için tarihi bir gün ancak bu iş burada bitmedi. Size ne kadar çok Hint kadının destek verdiğini anlatamam" diye konuştu.

    YILLARDIR MÜCADELE VERİYORLARDI

    Şeriat hukukuna göre Hindistan'daki Müslümanlar karılarını dakikalar içerisinde 3 kez boş ol diyerek boşayabiliyordu.
    Bir milyar 200 milyona yakın nüfusunun 155 milyonu müslümanlardan oluşan Hindistan'da, müslümanların yasal meselelerine çözüm aranırken şeriat hukuku esas alınıyor.

    Ancak yıllardır uygulanmasına rağmen üç kez 'boş ol' deme uygulamasının Kuran'da ya da şeriatta yeri olmadığı söyleniyor.
    İslam alimleri Kuran'da boşanma için önce üç aya yayılması gereken bir düşünme ve uzlaşı arayışı öngörüldüğüne dikkat çekiyorlar.

    Talâk uygulamasına karşı çıkanlar, Pakistan ve Bangladeş gibi birçok İslam ülkesinde talâkla boşanmanın yasaklandığını belirtiyorlar.
    Bu karara kadar Hindistan'da bu uygulama sürüyordu.

    Müslüman kadınlar yıllardır talâkla boşanmanın Hindistan'da da yasaklanması için mücadele veriyordu.
    Ancak eşlerinden kurtulmak isteyen erkekler, modern teknolojinin yardımıyla da SMS mesajı, Skype, Facebook, WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden 'boş ol' demeye devam ediyorlardı.

    Etiketler: Hindistan , Boşanma , Evlilik
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