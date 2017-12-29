Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Hindistan'da yangın: 15 ölü

    Hindistan'da yangın: 15 ölü

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 09:17 | Son Güncelleme:

    Hindistan'da bir binanın çatı katında hizmet veren lokantada çıkan yangında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Polis, ülkenin ticaret merkezi olarak bilinen Mumbai şehrinde bir lokantada sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktığını açıkladı.
    Yetkililer, şehir merkezindeki dört katlı bir binanın çatı katında hizmet veren lokantanın bambudan imal edilen tavanının yangın sırasında kaçmaya çalışan müşterilerin üzerine düştüğünü ifade etti.

    Yangında çoğu dumandan zehirlenen 15 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.  Tedavi altına alınan yaralıların büyük bölümünün dumandan etkilendiği belirtildi.

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yangının ardından sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında can kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile
    getirdi.  Polis, lokanta sahibi hakkında soruşturma başlattı. Halihazırda gözaltına alınan olmadı.

    Etiketler: hint
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri