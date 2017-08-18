Hindistan’da tecavüz dramı: 10 yaşında doğum yaptı

Ülkede büyük tepki çeken olay, küçük kızın geçen ay karın ağrısıyla hastaneye kaldırılması üzerine ortaya çıktı. Yaklaşık 30 haftalık hamile olduğu anlaşılan kıza kürtaj yapılması için girişimde bulunuldu. Ülkede 20’nci haftaya kadar kürtaj yapılabiliyor. Ancak yargıç ileri dönemdeki bu gebeliğin sonlandırılmasının tehlikeli olabileceği gerekçesiyle kürtaja izin vermedi. Kimliği gizli tutulan

Küçük mağdurenin dosyasıyla ilgilenen komitenin başında olan Dasari Hariş, “Kızın durumu iyi, iyileşiyor. Hafta başı hastaneden taburcu edilmesini bekliyoruz. Kızın anne ve babası bebeği istemedi, evlatlık verilmesine onay verdiler” dedi. Yerel basına göre küçük kız, şimdi hapiste olan amcasının kurbanı oldu. Hindistan’da giderek bu tür vakaların arttığı belirtiliyor.