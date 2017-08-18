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    Hindistan’da tecavüz dramı: 10 yaşında doğum yaptı

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 23:08Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 23:08

    HİNDİSTAN’da amcasının tecavüzüne uğrayan, kürtaj yaptırmasına izin verilmeyen 10 yaşındaki bir kız çocuğu sezaryenle doğum yaptı. Hamile olduğunu bilmeyen küçük kıza ailesi böbrek ameliyatı olacağını söyledi.

    Ülkede büyük tepki çeken olay, küçük kızın geçen ay karın ağrısıyla hastaneye kaldırılması üzerine ortaya çıktı. Yaklaşık 30 haftalık hamile olduğu anlaşılan kıza kürtaj yapılması için girişimde bulunuldu. Ülkede 20’nci haftaya kadar kürtaj yapılabiliyor. Ancak yargıç ileri dönemdeki bu gebeliğin sonlandırılmasının tehlikeli olabileceği gerekçesiyle kürtaja izin vermedi. Kimliği gizli tutulan

    Küçük mağdurenin dosyasıyla ilgilenen komitenin başında olan Dasari Hariş, “Kızın durumu iyi, iyileşiyor. Hafta başı hastaneden taburcu edilmesini bekliyoruz. Kızın anne ve babası bebeği istemedi, evlatlık verilmesine onay verdiler” dedi. Yerel basına göre küçük kız, şimdi hapiste olan amcasının kurbanı oldu. Hindistan’da giderek bu tür vakaların arttığı belirtiliyor.

    Etiketler: Hindistan , tecevüz , gazetehaberleri
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