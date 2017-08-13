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    Hindistan'da heyelan felaketi

    AA
    13 Ağustos 2017 - 11:11Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 11:11

    Hindistan'da toprak altında kalan 2 otobüs ve en az 3 otomobilden şu ana kadar 6 kişinin cesedi çıkarıldı.

    Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelan sonucu toprak altında kalan 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

    Himachal Pradeş eyaleti yetkilisi Sandeep Kadam, yaptığı açıklamada, şiddetli mason yağışları nedeniyle Urla köyündeki bir ana yolda meydana gelen toprak kaymasında 2 otobüs ve en az 3 otomobilin toprak altında kaldığını belirtti.

    Toprak altında kalan otobüslerdeki 6 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Kadam, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
    Köydeki bazı evlerin de şiddetli yağışlar sonucu ağır hasar gördüğü bildirildi. Ülkenin batısındaki Gurajat eyaleti yetkilileri, ay başında yaptıkları açıklamada, muson yağmurlarının neden olduğu sellerde 218 kişinin yaşamını yitirdiği duyurmuştu.

    Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor. (Fotoğraf: Arşiv)

    Etiketler: Hindistan , heyelan , doğal felaketler
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