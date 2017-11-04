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    Hindistan'da dini festivalde izdiham: 3 ölü

    Hürriyet Haber
    04.11.2017 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Hindistan'da Ganj Nehri kıyısında düzenlenen dini tören sırasında çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

    Polis, Hinduların günahlarından arınacaklarına inanarak Ganj Nehri sularına girdiği törende yaşanan izdihamda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

    Yaralıların Bihar eyaletinin Begusarai bölgesinde hastaneye kaldırıldığını söyleyen polis, izdihamın nedeninin araştırıldığını ifade etti.  Ülkedeki dini festivallerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması sebebiyle benzer durumlar sıklıkla yaşanıyor.

    Hindistan'da, Ekim 2013'te Madhya Pradeş eyaletinde bir tapınakta meydana gelen izdihamda, çoğu kadın ve çocuk 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.  Maharashtra eyaletindeki Mandhardevi Tapınağı yakınlarında, 2005'teki izdihamda da yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

    Etiketler: hint , izdiham
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