Hindistan’da bir bebek 'hamile' doğdu

Fetüsün kollarını, bacaklarını ve içinde beyin olan küçük kafasını görebildiğini belirten Dr. Thorat, bu ikiz kardeşin kafatasının gelişmediğini de açıkladı.

Karnındaki yarı gelişmiş ikiz kardeşi keşfedilen yeni doğmuş bebek, içindeki fetüsün ameliyatla alınabilmesi için Titan Hastanesi’ne nakledildi.

Başarılı geçen operasyon sonrasında 7 santimetre uzunluğunda ve 150 gram ağrlığında olan fetüs, yeni doğmuş bebeğin karnından çıkarıldı. Annenin ve henüz adı konmayan yeni doğmuş bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doktorlar, yarı gelişmiş ikiz kardeşini karnında taşıyarak doğan bebeğin ‘foetus in fetu’ olarak adlandırılan bir ikiz hamilelik vakası olduğunu düşünüyor. Çok ender görülen, gelişmemiş ceninin ikiz kardeşinin karnında bulunduğu foetus in fetu vakasının 5 milyon doğumda 1 kez gerçekleştiği ve tarihte sadece 200 vakanın kaydedildiği belirtiliyor.