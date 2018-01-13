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    Hindistan'da 40 öğrencinin bulunduğu bot battı!

    Hürriyet Haber
    13.01.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:

    Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Dahanu yakınlarında 40 öğrencinin bulunduğu botun battığı en az 4 öğrencinin hayatını kaybettiği belirtildi

    Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Dahanu yakınlarında 40 öğrencinin içerisinde bulunduğu botun battığı, 32 öğrencinin kurtarıldığı en az 4 öğrencinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

    Hindistanlı yetkili Prashant Narnaware, "Kurtarma operasyonu devam ediyor. Olay bu sabah Dahanu sahilinde meydana geldi. Emniyet müdürü ve yetkililer olay yerinde" dedi. Yetkililer, botun aşırı yük yüzünden batmış olabileceğini belirtti.

    Hindistan Sahil Güvenliği’nin çalışmalarının sürdüğü kurtarma operasyonuna havadan da müdahale edildiği belirtildi.

    Etiketler: Öğrenci , Tekne
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