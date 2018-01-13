Hindistan'da 40 öğrencinin bulunduğu bot battı!

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Dahanu yakınlarında 40 öğrencinin içerisinde bulunduğu botun battığı, 32 öğrencinin kurtarıldığı en az 4 öğrencinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hindistanlı yetkili Prashant Narnaware, "Kurtarma operasyonu devam ediyor. Olay bu sabah Dahanu sahilinde meydana geldi. Emniyet müdürü ve yetkililer olay yerinde" dedi. Yetkililer, botun aşırı yük yüzünden batmış olabileceğini belirtti.

Hindistan Sahil Güvenliği’nin çalışmalarının sürdüğü kurtarma operasyonuna havadan da müdahale edildiği belirtildi.