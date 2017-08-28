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    Hindistan'da 13 yaşındaki kıza tecavüzün ardından kürtaj başvurusu

    BBC Türkçe
    28 Ağustos 2017 - 16:12Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 16:12

    Hindistan'ın Mumbai kentinde tecavüz kurbanı 13 yaşındaki bir çocuğun anne ve babası, kürtaj izni için Yüksek Mahkeme'ya başvurdu.

    Çocuk 30 haftalık hamile ve Hindistan yasalarına göre ülkede sadece annenin yaşamı tehlike altındaysa 20. haftadan sonra kürtaja izin veriliyor. Hamilelik ise anne va babasının obezite tedavisi için doktora götürmesi üzerine ortaya çıktı.

    Tecavüz eden kişinin babanın bir iş arkadaşı olduğu iddia ediliyor. Zanlının gözaltına alındığı bildiriliyor.

    Hindistan'da daha önce Chandigarh kentinde de 10 yaşındaki bir tecavüz kurbanı çocuk doğum yapmıştı. Olay, mahkemenin hamileliğinin çok geç bir döneminde olduğu gerekçesiyle kürtaj talebini reddetmesi nedeniyle dünyanın dört bir yanında haber olmuştu.

    Geçen Mayıs'ta da Haryana kentinde üvey babasının tecavüzüne uğradığı iddia edilen bir 10 yaşındaki bir çocukla ilgili olarak da benzer bir vaka yaşanmıştı.
    Delhi'deki BBC muhabiri Geeta Pandey bu kadar kısa sürede ard arda üç benzer vakanın duyulmasının çok sayıda kişiyi endişelendirdiğini söylüyor.

    Ancak, çok sayıda benzer vakanın hamileliğin 20 haftalık süre içinde tespit edilmesi ve ailelerin polise ihbar etmemesi nedeniyle gündeme gelmediği söyleniyor.

    Etiketler: Hindistan , hint , kürtaj
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