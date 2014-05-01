Hindistancevizli topkek

Yumurtaları ve kremayı katıp 2-3 dakika daha çırpmaya devam edin.

Karbonat, vanilya ve hindistancevizi tozunu ekleyip mikserle 2-3 dakika daha karıştırın.

Son olarak, unu da ilave edip malzemeleri kaşıkla iyice karıştırın.

Kek hamurundan daha katı ama akıcı bir hamur elde edeceksiniz. Kağıt kek kalıplarını (iç içe iki adet koyun, daha şekilli olur) ya da muffin kalıplarını yağlayın. Katı kek hamurunu kalıpların yarısına gelecek şekilde doldurup kabarma payı bırakın. Kekleri 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında en az 30 dakika, iyice kabarıncaya kadar pişirin.

Bulabilirseniz üzerlerine kristal şeker serpiştirin. Çok şık duracaktır. Fırından çıkarıp soğuyunca servise sunun.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

* 200 gr.yumuşak tereyağı(bitkisel margarin de kullanabilirsiniz.)

* 1 buçuk su bardağı pudraşekeri

* 3 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* 1 paket hazır süt kreması (200ml.)(küçük paketler halinde marketlerde satılır.)

* 1 çay kaşığı karbonat

* 1 paket vanilya

* 1 su bardağı hindistancevizi tozu

* yaklaşık 3 su bardağı un