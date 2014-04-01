Hindistancevizli kutlama kurabiyeleri

Malzeme listeleri

* 150 gr bitkisel margarin

* 2 adet yumurtanın sarısı (Oda sıcaklığında beklemiş olmalı.)

* 1 adet limon kabuğunun rendesi

* 4 yemek kaşığı pudraşekeri

* 1 paket vanilya

* 2,5 su bardağı dolusu un

* 2 adet yumurtanın beyazı

* 3 yemek kaşığı hindistancevizi tozu

Oda sıcaklığında yumuşamış olan bitkisel margarini derin bir yoğurma kabına koyun. Üzerine yine oda sıcaklığında bekleyen yumurtaların sarılarını katın.

Bir limonun kabuğunu rendenin küçük delikli tarafında rendeleyip malzemelere ekleyin. Vanilyayı ve pudraşekerini da koyduktan sonra unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayın.

4-5 dakika sonra ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru toparlayıp oda sıcaklığında en az 30 dakika bekletin.

Dinlenen hamuru bir merdane yardımıyla ya da elinizle yarım santimden biraz daha ince olacak şekilde açın. Hamurdan kurabiye kalıpları ya da bir çay bardağıyla parçalar çıkarın.

Kurabiyeleri fırın kâğıdı serilmiş ya da yağlanmış tepsiye aralıklı olarak dizin. Üzerlerine çırpılmış yumurta akı sürüp hindistancevizi tozu serpiştirin.

5 dakika önceden 175 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri sararıncaya kadar, yaklaşık 12-15 dakika pişirip çıkarın.

Fırından çıkan kurabiyeler kendi sıcaklıklarıyla pişmeye devam eder. Bu yüzden fırında fazla tutmayın.

Bu, beyaz renkli bir kurabiyedir. Üzerini çeşitli şekerlemeler, çikolata ya da kremayla süsleyebilirsiniz.