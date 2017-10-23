Hindistan’a giderken Türkiye’ye âşık oldu

ZDF ve ARD gibi Alman televizyonlarında yayınlanan belgesellerinde Aşık Veysel, Yunus Emre ve Almanya’da yaşayan Türklerin yaşantısını anlatan Jochen Menzel, Türk kültürü ile aslında Hindistan yolunda tanışmış. Hindistan’a giderken Türk kültürü hakkında bilgiler edinmiş, dönüşte ilk iş olarak Türkçe öğrenip ardından Ankara Üniversitesi’nde okumuş.

Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü’nün kurucusu ve Başkanı Türk eşi Gülseren Suzan Menzel ile hayatını sürdüren Jochen Menzel’in evi, Türk yazarların kitapları ile dolu. Yunus Emre ve Aşık Veysel’in izinde Anadolu’yu karış karış gezdiğini belirten Jochen Menzel, halen bu iki ünlü isim üzerine çalışmalarına devam ediyor. Geçenlerde 70’inci yaş günün kutlayan Menzel, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları Aşık Veysel belgeselinin 21 Mart 2018’de gösterileceğini de söyledi.

Jochen Menzel, 70’inci yaşını eşi, ailesi ve yakınlarıyla kutladı.