Hindistan sadece elektrikli otomobil satacak

Hindistan hükümetinin yeni planları kapsamında, 2030 yılından itibaren Hindistan’da satılan her bir otomobil elektrikli olacak. Hindistan hükümetinin bu kararı çevrecileri mutlu ederken, petrol endüstrisinde hayal kırıklığı yarattı. Hava kirliliği ülkenin en büyük sorunlarından birisi. Ülkede her sene bu nedenle 1.2 milyon insan hayatını kaybediyor.

Dünya'nın haberine göre bu arada hızlı büyüyen Hindistan ekonomisi dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı konumunda. Ülke her sene petrole 150 milyar dolar döküyor. Dolayısıyla elektrikli otomobillere geçiş, petrol talebini de önemli ölçüde düşürmüş olacak. Devrim niteliğindeki bu kararın Hint ekonomisine 2030 yılında kadar 60 milyar dolar tasarruf sağlaması bekleniyor. Hintli Enerji Bakanı Piyush Goyal bu girişimi ilk iki-üç yıl destekleyeceklerini söylüyor. Daha sonrasında ise elektrikli otomobil üretimi teşvik yerine talep doğrultusunda devam edecek.

Hindistan’da her sene hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı bir milyonun üzerinde. Greenpeace tarafından yapılan araştırmaya göre, ülkede GSYIH’nın yüzde 3’ü hava kirliliğinin neden olduğu zarara harcanıyor.

2014 yılında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen dünyanın en kirli havasına sahip 20 şehir sıralamasında, Hindistan’dan 13 şehir yer aldı.

Hava kirliliğine yönelik çeşitli önlemler gündeme geliyor. Örneğin 2016 yılı Ocak ayı itibariyle, erkeklerin şehir içinde otomobil kullanımı plakalarındaki numaralar doğrultusunda belli günlerle sınırlandı. Her ne kadar bu ve benzeri uygulamalar olumlu adımlar olsa da, elektrikli otomobile geçişin çevresel etkisi çok daha büyük olacak.

Yapılan tahminlere göre elektrikli otomobil kullanımı Hindistan’daki karbon emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 37 oranında azalmasına yol açacak.

PETROL FİRMALARININ GELECEĞİ BELİRSİZ

Hindistan’ın elektrikli otomobil planları şekillendikçe, petrol ihracatçıları bölgedeki petrol talebine yönelik yeni hesaplamalara giriyorlar. BP bundan bir süre önce yayınladığı raporda, 2015 yılında 900 milyon adete ulaşan petrol ve dizel motorlu otomobil filosunun, 2035 yılında 1.7 milyona ulaşacağı öngörüsünde bulunmuştu. Bu büyümenin yüzde 90’ının OECD üyesi olmayan Hindistan ve Çin gibi ülkelerden geleceği ifade edilmişti. Hindistan’ın elektrikli otomobil planlarının yanı sıra, Çin de alternatif yakıtlarla çalışan otomobilleri gündemine almış durumda. Bugün Çin’de yıllık otomobil satışı 35 milyon adete ulaşıyor. Ülke 2025 yılına kadar bu satışların en az beşte birinin alternatif yakıtla çalışan otomobillerin oluşturmasını hedefliyor.

Petrol patronları, elektrikli otomobillerin sektörde yaratacağı etkiye dair henüz net bir açıklama yapmamayı tercih ediyorlar. Zaten kendileri de net bir görüşe sahip değil.

Ama kesin olan şu ki, en büyük petrol tüketicileri olan Hindistan ve Çin’deki gelişmeler, sektörün geleceğini belirlemek açısından çok etkili olacak.