Hindistan S-400 almak için Rusya ile görüşüyor

Times of India gazetesindeki haberde, Yeni Delhi yönetiminin S-400 hava savunma sistemi satın almak için Rusya ile görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın 2019'a kadar imzalanmasının planlandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, Hindistan, 5 adet S-400 hava savunma sistemi için Rusya'ya 5,5 milyar dolar ödeyecek.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Rusya'nın, S-400 savunma sistemlerini 4,5 yılda teslim etmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün geçen yıl yayımladığı rapora göre, Hindistan, 2012-2016 yılları arasında dünyada en fazla silah ithalatı yapan ülke oldu.

Raporda, dünyadaki silah ithalatının yüzde 13'ünün Hindistan tarafından yapıldığı kaydedildi. Hindistan, 2012-2016 yıllarındaki silah ithalatının yüzde 68'lik kısmını Rusya'dan yaptı.