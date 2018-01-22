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    Hindistan S-400 almak için Rusya ile görüşüyor

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 10:32 | Son Güncelleme:

    Hindistan'ın, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almak için görüşmelere başladığı bildirildi.

    Times of India gazetesindeki haberde, Yeni Delhi yönetiminin S-400 hava savunma sistemi satın almak için Rusya ile görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın 2019'a kadar imzalanmasının planlandığı belirtildi.

    Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, Hindistan, 5 adet S-400 hava savunma sistemi için Rusya'ya 5,5 milyar dolar ödeyecek.

    Anlaşmanın imzalanmasının ardından Rusya'nın, S-400 savunma sistemlerini 4,5 yılda teslim etmesinin öngörüldüğü ifade edildi.  Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün geçen yıl yayımladığı rapora göre, Hindistan, 2012-2016 yılları arasında dünyada en fazla silah ithalatı yapan ülke oldu.

    Raporda, dünyadaki silah ithalatının yüzde 13'ünün Hindistan tarafından yapıldığı kaydedildi. Hindistan, 2012-2016 yıllarındaki silah ithalatının yüzde 68'lik kısmını Rusya'dan yaptı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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