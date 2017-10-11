Hindistan mahkemesi: 18 yaş altındaki gelinle cinsel ilişki tecavüzdür

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, 18 yaşın altındaki kız çocuklarıyla evliliklerde cinsel ilişkinin tecavüz olduğuna hükmetti. Hindistan NDTV kanalının haberine göre, kararda "Reşit olmayan kadınlar bir yıl içinde kocalarına karşı şikayet başvurusunda bulunabilirler” denildi.

Hindistan'daki mevcut yasalarda onayı bulunsun ya da bulunmasın 18 yaşın altındaki kız çocuklarıyla cinsel ilişki suç olarak tanımlanıyor. Ancak başta ülkenin kırsal bölgeleri olmak üzere ülkede milyonlarca kız çocuğu evlendiriliyor. Yasalar erkeklerin 15 yaşın üzerindeki kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye girmesine arada evlilik bağı bulunması halinde izin veriyordu.

Mahkemenin kararında "tecavüz yasasındaki istisnaların ayrımcı, değişken ve keyfi olduğu” ve "bunun kız çocuğun vücutsal bütünlüğünü ihlal ettiği” ifade edildi.

"TECAVÜZDEN SORUŞTURMA AÇILABİLECEK"

Yargı sürecini başlatan Bağımsız Düşünce (Independent Thought) adlı sivil toplum kuruluşu hukukçularından Vikram Srivastava mahkeme kararının çocukları koruyacağını söyledi. NDTV'ye konuşan Srivastava, "Bugün verilen karar şunu söylüyor: 18 yaşın altında bir kız çocuğuyla evlenmiş olan kişiler hakkında, kızın cinsel ilişkiden bir yıl içinde şikayetçi olması halinde, tecavüzden soruşturma başlatılabilecek” dedi.

Hükümet mahkemenin kararına, evlilik kurumuna zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıktı. Hükümetin mahkemeye sunduğu yeminli ifadede, çocuk yaştaki kız çocuklarıyla evliliğin, ekonomi ve eğitim gelişimi bakımından eşitsizlikler göz önüne alındığında bir gerçek olduğuna dikkat çekildi. Times of India'nın haberine göre, ifadede "Evliliğin tamamına erdirilmesinin tecavüz gibi böylesine ciddi bir saldırıyla suç kapsamına alınması uygun ve uygulanabilir değildir” denildi.

Hindistan'da resmi verilere göre, 18 yaşında altında 23 milyon gelin bulunuyor. 18-29 yaş aralığındaki kadınların yüzde 46'sı, 18 yaşından önce evlendirilmiş.