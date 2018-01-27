Hindistan 69. Cumhuriyet Bayramı’nı İstanbul’da kutladı

Etkinlik bayrak açılışı ve Hindistan Milli Marşı ile başladı ve Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in mesajının okunmasıyla devam etti.





Cumhurbaşkanı Kovind konuşmasında “…Hindistan ulusunun yüksek noktası daha iyi bir dünya inşa etmeye katkıda bulunmak, ki bu dünya çeşitli ve uyum içinde bir dünya, kendisiyle ve doğayla barış içinde bir dünyadır. Günümüz geriliminde ve terörizminde bu ideal gerçekleştirilemez gibi görülmektedir. Ama bu ideal Hindistan’a binlerce yıl iham verdi ve bu ideal anayasal değerlerimizin yapısında hissedilebilmektedir. Merhamet, ihtiyacı olana yardım etme, komşuluk ilişkileri kurma ilkeleri ve hatta daha da fazlası bizim toplumumuzun temelini oluşturmaktadır” dedi.





Hindistan Cumhuriyet Günü kutlaması gece Hilton Bosphorus otelde düzenlenen resepsiyonla devam etti. Geceye İstanbul’daki Hindistanlıların yanı sıra çok sayıda ülke temsilcisi ve iş adamları katıldı.





Hindistan geleneksel lambasının yakılmasının ardından Hindistan ve Türkiye Milli Marşları okundu. Kutlamada Başkonsolos Azar A. H. Khan, Hindistan’ın dünyadaki yerini ve Türkiye ile olan köklü dostluğunu anlatan bir konuşma yaptı.





Başkonsolos Khan, “26 Ocak 1950’de modern Hindistan doğdu ve adaleti, özgürlüğü ve tüm vatandaşlara eşitliği güvence altına alan Anayasamızı kabul ettik. Bu değerler bize yol göstermeye devam ediyor ve bugün Hindistanlılar dünyanın en büyük, en çeşitli ve canlı demokrasisinin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorlar. Hindistan ve Türkiye 1481-1482 yıllarına dayanan Osmanlı sultanları ve Hindistan hükümdarları arasında ilk diplomatik misyon değişimi ile çok eski tarihsel bağlara sahiptir. İkili ilişkiler son yıllarda iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretleriyle daha da güçlenmiştir” dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Hindistan’a yaptığı ziyareti hatırlatan Başkonsolos Azar A. H. Khan “Türkiye - Hindistan halkı arasında çok büyük bir iyi niyet ve kültürel bağ mevcuttur. Hindistan ve Türkiye, kendi halklarının ortak yararına ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye hazırdırlar. Türkiye halkı için barış, refah ve sürekli ilerleme diliyoruz” dedi. Türkmenistan Büyükelçisi olarak atandığını söyleyen Başkonsolos Khan, “İstanbul daima bizim ikinci evimiz olarak kalacaktır. Türkiye’yi ve onun arkadaş canlısı, misafirperver insanlarını özleyeceğiz” dedi. Konuşmanın ardından resepsiyon akşam yemeği ve dans gösterileriyle devam etti.



