A101 marketleri Türkiye’nin 81 ilinde 900 ilçesinde var. 2017 yılını 7 bin 200 mağazayla kapatan market zincirinin 2009 yılından beri CEO’su olan Erhan Bostan, 2017 yılında beklentilerinin üzerinde büyüdüklerini, 2018 yılında da bu yükselişin devam edeceğini söyledi. Erhan Bostan mühendis... Analitik zekasını çevresindekilerin öve öve bitiremediği bir yönetici. Tepe yöneticilerini de hep mühendislerden seçmiş. Erhan Bostan’la rekor büyüme yaşadıkları 2017’yi, değişen tüketici beklentilerini ve yeni hedeflerini konuştuk. Bostan, 2017’de Türkiye’nin hindi şampiyonu olduklarını vurgulayarak sorularımızı şöyle cevapladı:

Turgut Aydın Holding A101 marketlerini 2009’da aldığında A101’ler zarardaydı. Nasıl bir yönetim değişikliğiyle bu zinciri ayağa kaldırıp büyüttünüz?

- 2009’da aldığımızda 375 mağaza vardı, o yıl 285 milyon lira ciro yapmıştı. Ben öncesinde aynı grubun şirketi English Home’lardaydım. Market zincirinin alınmasıyla A101’lerin yönetimine geldim. 14.2 milyar lira ciro yaptık. Doğru, aldığımızda şirket müthiş zarardaydı. En uygun fiyatla yani en ucuza mal satmak, işimiz bu. Herkes de bunu istiyor. Nereden tedarik edip, nasıl satacaksınız? Çok küçük giderlerle bu işi çevirmek zorundasınız. A101’in başarısının arkasında müthiş bir matematik yatar. Ayrıca çok çalışmak, sabretmek, doğru yerlerde mağaza açmak gerekiyor.

A101’ler hep arka ve ara sokaklarda olma stratejisini mi izliyor kira giderlerini düşürmek için?

- A101’de vazgeçmeyi bilmek vardır. Örneğin Kanyon’da A101 açmıyoruz, AVM’lerde yokuz kiralar yüksek olduğu için. Ancak en çok iş yapan AVM’lere yakın 3-4 sokak ötede A101 vardır. Uygun kiralı yerdeyiz. Bu A101’in en önemli kuralı. Ayrıca uygun fiyata ürün satmak için belirli hizmetleri vermiyoruz. Kasada paket yapmaya biri yardımcı olmuyor, alışveriş yaptığınızda poşetinizi siz dolduruyorsunuz, kasada her an sizi bekleyen biri olmuyor. O an başka işi de yapıyor olabiliyor. Sesleniyorsunuz kasaya geliyorlar. Ucuza almak istiyorsanız biraz bekleyebilirsiniz. Aslında her şeyi tüketici öder. Benim kiramı da çalışanlarımın maaşlarını da tüketici öder. Yine çalışanlarımızı da verimli kullanmak için ürünler kolileriyle konuluyor raflara. Görsellikten ziyade fonksiyonellik önemli bizim için.

EN PAHALISI BEŞİKTAŞ’TA



En yüksek kirayı nerede ödüyorsunuz?

- En pahalı mağazamız Beşiktaş Çarşı’da. En iyi caddenin yan sokağındayız. Eğer bir ürün 4-5 adım daha ötede daha ucuzsa müşteri yürür. Müşteri cebinden çıkacak parayı düşünür.

Bu kadar çok mağazanızın olduğu biliniyor mu? Ve nasıl yönetiliyor bu mağazalar?

- Kanaat önderleri seçili alanlarda yaşarlar, bizi uzun zaman göremediler. Bana hep ‘bizim orada yoksunuz’ dediler. Bugün İstanbul’da 1301 A101 var. Ben bizi bulamayanlara ‘yanlış yerde oturuyorsunuz!’ diyorum. En çok mağaza bizde var. Biz Şemdinli’de varız, İğneada’da, Hazro’da, Datça’da, Samandağ’da da varız. Ülkenin her yerindeyiz. Türkiye’nin farklı yerlerinde 40 depomuz var 10 bin metrekarelik. Bu depolardan her gün 1200 kamyon çıkıyor. Bildiğiniz dünyaca ünlü en büyük markaların en büyük müşterisiyiz Türkiye’de. Coca Cola, P&G, Unilever. 1200 çeşit ürün satılıyor A101’lerde. A101’de tuz vardır, ama iyotu artırılmış tuz ya da Himalaya tuzu yoktur. Ancak biz 6 ayda bir “Aldın Aldın” diye kampanya yapıyoruz, 6 ayda bir Himalaya tuzu da satabiliyoruz.

Tek mi rakibiniz var Türkiye’de?





- Türkiye’nin en büyük gıda marketi BİM’dir, BİM marka satmadığı için markalı ürün satan en büyük market de biziz.

Sizi şaşırtan bir ürününüz var mı?

- Türkiye’nin hindi şampiyonu olduk. 2017 yılı yılbaşısı için 540 ton hindi sattık. Kurban Bayramı’nda da en çok kurbanlığı da biz satmıştık. * Siz et ihalesine girdiniz. Nasıl gidiyor et satışları, fiyatlar düşünce artış oldu mu?

- Türkiye’de aylık ortalama 100 bin ton kırmızı et tüketiliyor. Bakanlık desteğiyle yürütülen Et ve Süt Kurumu ile yürütülen proje ise ayda yaklaşık 5 bin ton et satışı gerçekleştiriliyor. Emsal teşkil ettiği için piyasada et fiyatlarının düşüşünde etkili oldu.

ERHAN BOSTAN KİMDİR?





A101’lerin başarı hikâyesine imzasını atan Erhan Bostan 1969 Adana doğumlu. Bilkent Endüstri Mühendisliği mezunu. Eşi İzmirli, üniversiteyi bitirince Erhan Bostan da İzmir’le yerleşmiş. Raks Şirketler Grubu’nda 7 yıl çalıştıktan sonra Vestel Dış Ticaret’e şirketine geçen Bostan, ihracat şirketinin genel müdürü oldu. Daha sonra Turgut Aydın Holding bünyesine geçen Erhan Bostan English Home’u kurdu. Türkiye’nin en büyük ev tekstili zinciri oldu. 2009 yılında A101 satın alımıyla market zincirinin başına geçti.

HAKKARİ LİDERLİĞİ ANTALYA’YA KAPTIRDI

En çok ciroyu hangi mağazanız yaptı 2017’de?

- Yıl şampiyonu Antalya. Uzun süre Hakkâri’ydi. Sonra Hakkâri’ye 11 mağaza daha müşteri bölündü.

Kâr oranınız nedir?

- Kârlılık çok düşük. Zaten işin mantığı gereği çok düşük olması gerekiyor. Yüzde 5 kâr etmek çok büyük başarı. Bunun üstüne niyetlenmek mümkün değil. Az kârla çok satmak amaç.

Artık tüketici daha bilinçli. Mercimek nereden gelmiş, yumurta organik mi, diye bakıyor mu müşterileriniz? Ve sizinle büyüyen çok üretici oluyor mu?

- Çok organik yumurta satıyoruz. Hatta yumurta satışlarında rekor kırıyoruz. Bizimle 1’e 100 büyüyen çok şirket var. Fethiye’de lokumcu amcamız var, turistlere satıyordu, büyüttü işlerini. İzmir’de bir yoğurt şirketi var çok başarılı... Trabzon’dan bir ustanın köftesi tüm A101’lerde satılıyor. Gaziantepli bebek bezi üreticisi çok başarılı oldu. Islak mendillerimizi üreten şirket aynı zamanda ihracatçı. Mal iyi olmasa, fiyat iyi olmasa büyüyemezsiniz. Biz de büyüyoruz, üreticiler de.

RAKAMLARLA A101

- Türkiye’nin en hızlı büyüyen perakende zinciri. 2017 cirosu 14.2 milyar lira

- Ciro olarak 5 senede yaklaşık 12 kat büyüdü.

- Türkiye’nin en büyük 20 şirketi arasında.

- Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi. (36.000 çalışanın yüzde 44’ü kadın.)

- Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi.

- 2018 yıl sonu hedefi 8.000 mağaza, 18 milyar TL ciro

- Düzenli A101 müşterileri ayda ortalama 19 kere A101 mağazalarını ziyaret ediyorlar.