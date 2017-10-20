Hilton Kozyatağı’na ‘En İyi Otel’ ödülü

BU yıl 24’üncüsü düzenlenen ‘Dünya Turizm Ödülleri’ 2017’de Hilton İstanbul Kozyatağı, ‘Türkiye’nin En İyi Şehir Oteli’ seçildi. Ödüller, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen törende sahiplerini buldu.
2015 ve 2016’da da ‘Türkiye’nin En İyi Şehir Oteli’ ödülünün sahibi olan Hilton İstanbul Kozyatağı’nın Genel Müdürü Burak Ektiren, “Bu ödül, otelin sunduğu olanaklar ve hizmet kalitesinin misafirde yarattığı memnuniyetin yansımadır” dedi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.