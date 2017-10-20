Hilton Kozyatağı’na ‘En İyi Otel’ ödülü

2015 ve 2016’da da ‘Türkiye’nin En İyi Şehir Oteli’ ödülünün sahibi olan Hilton İstanbul Kozyatağı’nın Genel Müdürü Burak Ektiren, “Bu ödül, otelin sunduğu olanaklar ve hizmet kalitesinin misafirde yarattığı memnuniyetin yansımadır” dedi.