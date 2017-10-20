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Hilton Kozyatağı’na ‘En İyi Otel’ ödülü

Hürriyet Haber
20.10.2017 - 21:37 | Son Güncelleme:

BU yıl 24’üncüsü düzenlenen ‘Dünya Turizm Ödülleri’ 2017’de Hilton İstanbul Kozyatağı, ‘Türkiye’nin En İyi Şehir Oteli’ seçildi. Ödüller, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen törende sahiplerini buldu.

2015 ve 2016’da da ‘Türkiye’nin En İyi Şehir Oteli’ ödülünün sahibi olan Hilton İstanbul Kozyatağı’nın Genel Müdürü Burak Ektiren, “Bu ödül, otelin sunduğu olanaklar ve hizmet kalitesinin misafirde yarattığı memnuniyetin yansımadır” dedi.

Etiketler: Hilton Kozyatağı , En İyi Otel ödülü , gazetehaberleri
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