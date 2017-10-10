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    Hillary'nin kitabı Bill'i çileden çıkarttı

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 23:53 | Son Güncelleme:

    ABD’de geçen yıl yapılan başkanlık yarışını Donald Trump’a kaybeden Hillary Clinton’ın seçim sürecini anlattığı ‘What Happened’ (Ne Oldu) adlı kitabı nedeniyle eşi Bill Clinton’la arasının açık olduğu öne sürüldü.

    Clinton’lar ve Kennedy’ler hakkında çok sayıda kitap yazan Edward Klein, 30 Ekim’de piyasaya çıkacak kitabında ikilinin aylardır yalnızca dostları ve avukatları üzerinden iletişim kurduğunu yazdı.

    Klein’a konuşan bir aile dostlarına göre; eski ABD Başkanı Clinton, kitapla ilgili tavsiyelerinin Hillary tarafından ciddiye alınmaması üzerine çileden çıktı. Aileye yakın kaynak, tartışmanın başlangıcına ilişkin şunları söyledi: “Hillary taslağı yayıncısına göndermeden önce okuması için Bill’e verdi. O da kırmızı tükenmez kalemle önemli değişiklikler yaptı. Ancak Hillary düzeltmeleri okumayı dahi reddetti. Bunun üzerine de Bill o kadar sinirlendi ki tüm elyazmasını çöpe attı.”

    Etiketler: Bill Clinton , Hillary Clinton , gazetehaberleri
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