Maçı seyredenler ilk yarıda Beşiktaş' ın sadece bir tane gol pozisyonu olduğunu görmüşlerdir.

Kanatlarda, solda Holosko, sağda Hilbert oldukça kötü hatta rezalet oynadılar.

Özellikle Hilbert akşamdan kalmış gibi sahada gezindi durdu. Hidayet Türkoğlu o bölgede Hilbert' in yerinde oynasaydı en az 3 asist yapardı.

Bu oyuncunun yüzünden Ekrem ve Guti oldukça zor anlar yaşadılar.

Gerçi sağ olsun bir türlü performansını arttıramayan Ekrem' de dün gece bekleneni yapamadı.

Schsuter Holosko' ya 59 dakika, Hilbert' e ise 90 dakika tahammül etti. Hayret !



Oynanan oyunda bu iki oyuncunun (Ekrem'i de sayabiliriz) dışında takımda herkes görevini eksiksiz yerine getirdi.

Guti yavaş yavaş takıma ısınmaya başladı. Ernst' in golünde asist ondan geldi. Fakat Guti bana göre halen yerinde oynamıyor. Rakip kaleye daha yakın olması gerekmekte. Defansdan gelip top almak onun işi değil.



Portekiz milli takımından sakat dönen Quaresma 59. da Holosko' nun yerine oyuna girdi. Quaresma' nın oyuna girmesi saha içerisinde olduğu gibi, tribünlerde de hareketlenmeye neden oldu.



İbrahim Üzülmez. Kaptan. Tam 36 yaşında. O bir profesyonel. O bir görev adamı. O sol kanadın uzmanı. Bravo kaptan. Gençlere taş çıkartırcasına oynadığın oyun, 90 dakika hiç düşmeyen tempondan dolayı sen alkışın en güzelini hakediyorsun.



Nobre' de yükselen çıta devam ediyor. Nobre' nin yükselen performansı, ayrı bir yazı konusu olur. Bravo Nobre, sonunda aldığın parayı haketmeye başladın.



Dün gecenin kahramanı İbrahim Üzülmez ile birlikte, Ernst oldu. Ernst, oynadığı oyun ve takımı kurtaran altın kafa golü ile kahramanlardan biri olmayı başardı.

Eee peki Ernst, sezon başından beri nerelerdesin. Hatta geçen sezonun son maçlarıda dahil oynadığın oyun ortada. Sen iyi bir oyuncusun. Tribünler seni seviyor. Gol atıp, atmaman önemli değil fakat, senin her zaman iyi oynadığın futbolunu sahaya yansıtman gerekiyor. Kredin geçen sezona göre çok fazla değil benden söylemesi.



Alınan bu galibiyet önemli olduğu gibi Beşiktaş' ın eksikliklerini görmesi açısından da olumlu oldu. Schuster defansı oldukça önde kuruyor. Orta saha elemanları da sağ olsunlar defansa katkı yapmadıklarından dolayı kara kartal, ciddi rakipler karşısında oldukça zor duruma düşebilir. Defansa acilen önlem alınması ve ofanstaki oyuncuların defansa katkı yapması konusunda hocanın biran önce tedbir alması gerekmektedir.



Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi alınan bu galibiyet takıma moral depoladı. Derbi öncesi Beşiktaş, maalesef istenilen düzeyde futbol oynamadı. Gerçi rakibinin durumu da ortada.



Not : Maçın hakemi Cüneyt Çakır genç ve oldukça iyi bir hakem. Fenerbahçe cephesinde bir zamanlar istenilmeyen hakem olan Çakır, aslında Beşiktaş kanadın da çok sevilen bir hoca olarak gözükmüyor. Umarım bu baskıyı üzerinden atıp, bu derbiyi hak ettiği gibi yönetir.