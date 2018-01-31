‘Hilal’ kıskacı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçakların bombardımanının ardından dün kara birlikleri Afrin’in batısındaki sınırdan 4 kilometre içerideki 1000 rakımlı tepeyi aldı. Sinyal vericisinin bulunduğu stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekâtın batı hattında önemli bir başarı sağlandığı belirtildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan, sınırın Suriye tarafındaki Cinderes bölgesi, sınır karakollarındaki Fırtına obüsleriyle karadan, savaş uçaklarıyla havadan ateş altına alındı. Operasyon kapsamında TSK ve ÖSO, Raco belde merkezinin civarındaki köylere operasyon başlattı. Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri PYD/PKK’dan arındırıldı. Böylece harekatın 11. gününde Afrin’in beş beldesinde 23 nokta terör örgütünden kurtarıldı.



ÇATIŞMALAR BAFELYUN’A KAYDI

Burseya Dağı’ndaki beton kuleler, tüneller ve çevresindeki sığınak ile mevzilerde bulunan patlayıcılar, uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha ediliyor. Afrin’e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı’nın teröristlerden temizlenmesinin ardından harekatın yönü, Bafelyun Tepesi’ne çevrildi.

Genelkurmay’ın bilgilendirmesine göre harekâtın başından itibaren 649 terörist etkisiz hale getirildi.