Hilal genişliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatılmasına geçilecek” vurgusu yaparken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin önceki gün ve dün Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK’ya karşı önemli kazanımlar elde etmesi dikkat çekti. TSK ve ÖSO dün öğle saatleri itibariyle 7 köyü daha alırken, Afrin’de ele geçirilen yer sayısı 84’e yükseldi.

TSK ve ÖSO, dün Afrin’in kuzeyindeki Çarkanlı, Sorani, Heyyani, kuzeydoğusunda (Burseya yakını) Zeytune ve Arpaviran köylerini ele geçirerek Afrin’in kuzeyindeki hilali genişletti. Azez ile Şeyh Horoz arasındaki yol açılırken Azez - Bülbül arası birleştirilmiş oldu. Güneyde ise Cinderes’in güneybatısındaki Mervane ve Heygece köyleri teröristlerden alındı. ÖSO güçleri Cinderes kent merkezini gören tepeleri aldıklarını duyurdu. Böylece güneyde hilal kuşatması ucunun TSK’nın gözlem noktaları kurduğu İdlib bölgesine doğru genişlemesi dikkat çekti.