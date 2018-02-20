Hilal genişliyor

TSK ve ÖSO, dün Afrin’in kuzeyindeki Çarkanlı, Sorani, Heyyani, kuzeydoğusunda (Burseya yakını) Zeytune ve Arpaviran köylerini ele geçirerek Afrin’in kuzeyindeki hilali genişletti.
Azez ile Şeyh Horoz arasındaki yol açılırken Azez - Bülbül arası birleştirilmiş oldu. Güneyde ise Cinderes’in güneybatısındaki Mervane ve Heygece köyleri teröristlerden alındı. ÖSO güçleri Cinderes kent merkezini gören tepeleri aldıklarını duyurdu.
Böylece güneyde hilal kuşatması ucunun TSK’nın gözlem noktaları kurduğu İdlib bölgesine doğru genişlemesi dikkat çekti.