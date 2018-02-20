Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Hilal genişliyor

    Hilal genişliyor

    Uğur ERGAN / ANKARA
    20.02.2018 - 22:33 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatılmasına geçilecek” vurgusu yaparken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin önceki gün ve dün Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK’ya karşı önemli kazanımlar elde etmesi dikkat çekti. TSK ve ÖSO dün öğle saatleri itibariyle 7 köyü daha alırken, Afrin’de ele geçirilen yer sayısı 84’e yükseldi.

    TSK ve ÖSO, dün Afrin’in kuzeyindeki Çarkanlı, Sorani, Heyyani, kuzeydoğusunda (Burseya yakını) Zeytune ve Arpaviran köylerini ele geçirerek Afrin’in kuzeyindeki hilali genişletti.

    Azez ile Şeyh Horoz arasındaki yol açılırken Azez - Bülbül arası birleştirilmiş oldu. Güneyde ise Cinderes’in güneybatısındaki Mervane ve Heygece köyleri teröristlerden alındı. ÖSO güçleri Cinderes kent merkezini gören tepeleri aldıklarını duyurdu.

    Böylece güneyde hilal kuşatması ucunun TSK’nın gözlem noktaları kurduğu İdlib bölgesine doğru genişlemesi dikkat çekti. 

    Hilal genişliyor

    Etiketler: gazetehaberleri , afrin , harekat , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri