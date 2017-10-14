Hikmetyar'lı yanıt

ESKİ Başbakan Bülent Ecevit’in Ocak 2002’de, eski ABD Başkanı Bill Clinton’ı Beyaz Saray’da ziyareti sırasında Adalet Bakanı olan DSP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, o fotoğrafın Ecevit ile Clinton arasındaki samimi sohbeti belgelediğini savunarak yazılı açıklamasında özetle şunları vurguladı: “Bu fotoğrafın neresinde ‘el pençe divan duruşu’ vardır? Ecevit’in hizmetleri arasında 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın özel bir yeri bulunuyor. KKTC’nin kurulması da Barış Harekâtı’nı izleyen gelişmelerin sonucudur.



Bir karşılaştırma yapmak için bugüne bakalım. Halen Ege sahillerimizde, Türkiye’nin egemenliği altında kalacakları tescil edilmiş olan 18 ada, bugün Yunanistan’ın işgali altına girmiş durumdadır. Son olarak bir fotoğraf karşılaştırması yapalım. Afganistan’da İslâmi gruplardan biri olan Hizb-i İslâmî lideri Gulbeddin Hikmetyar, 1985 yılında bir kahraman olarak Türkiye’ye davet edilmişti. 29 Kasım 1985 günü İstanbul’da çekilen bir fotoğrafta ortada Hikmetyar bir koltukta oturmuş, sol yanında RP İstanbul İl Başkanı Tayyip Erdoğan yere diz çökmüş olarak görülüyor.”