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Hidrojen yakıtla 6 yıl dünya turu

Hürriyet Haber
27 Ağustos 2017 - 23:27Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 23:27

DÜNYANIN hidrojen yakıt ile çalışan ilk teknesi suya indirilerek 6 yıl sürecek dünya turuna başladı.

Odysses adındaki bilim teknesi 50 ülkedeki 101 limanı ziyaret edecek. Fransa’dan yola çıkan hidrojen yakıt hücreli tekne, güneş, rüzgar ve hidrojeneratif güç sayesinde deniz suyundan üretilen hidrojenin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle motor gücünü sağlıyor. Seyir halinde ve limanlarda denizden alınan sudaki hidrojeni en doğal ve temiz yoldan üreten teknenin, su buharı haricinde doğaya hiçbir salımı olmuyor. Odysses adlı tekne Fransa Deniz Kuvvetleri’nden Victorien Erussard ile kaşif ve belgesel yönetmeni Jerôme Delafosse tarafından yönetiliyor. Projeyi ilk günden itibaren destekleyen Toyota da, teknenin yanaştığı limanlarda ekip tarafından kullanılmak üzere 6 hibrit otomobil ve hidrojen yakıt hücreli 2 adet Mirai’yi de proje ekibine tahsis etti.

Etiketler: hidrojen , Odysses , gazetehaberleri
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