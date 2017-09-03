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    Hidrojen bombası nedir?

    Hürriyet Haber
    03.09.2017 - 10:03 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 10:03

    Kuzey Kore'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin hidrojen bombası denemesinden kaynaklandığı açıklandı. Hidrojen bombasının tarihi ve etkileri gibi sorular gündeme geldi. Peki dünyanın tepkisine neden olan hidrojen bombası nedir?

    Hidrojen bombası veya füzyon bombası, kontrolsüz termonükleer enerji sağlayabilen yıkıcı nükleer silah. Hidrojen bombasının yüksek boyutlardaki patlama gücü, hidrojen atomlarının birleşerek helyum atom yapısına dönüştüğü termonükleer tepkimeden doğar. Bir başka deyişle, hidrojen bombasının patlaması bir çekirdek kaynaşması ya da birleşmesidir.

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    HİDROJEN BOMBASI TARİHİ

    ABD, 1952'de atom bombasından çok daha etkili ve yıkıcı bir silah olan hidrojen bombasını geliştirdi. İlk hidrojen bombası 1954 yılında Büyük Okyanus’taki Marshall Adaları’na atılarak ABD tarafından denenmiştir. Atılan bomba Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının yaklaşık 1.000 katı gücündedir. Sovyetler 30 Ekim 1961 tarihinde, saatler Greenwich saati ile 8:30'u gösterirken Novaya Zemlya'da Tsar Bomba lakaplı 57 megatonluk bir hidrojen bombası denemesinde bulunmuştur. Bu bomba Hiroşima'ya atılan atom bombasından yaklaşık 3.800 kat daha güçlüdür. Oluşturduğu alev topu 965 km (599.624 mil) öteden gözlenebilmiştir.

    Peki dünyanın tepkisini çeken hidrojen bombasının tom bombasıyla ne gibi farkları var?

    Hidrojen bombası veya füzyon bombası kaynaklarda kontrolsüz termonükleer enerji sağlayabilen yıkıcı nükleer silah olarak geçiyor.

    Hidrojen bombasının çok yüksek patlama gücü, hidrojen atomlarının birleşerek helyum atom yapısına dönüştüğü termonükleer tepkimeden doğuyor.

    Yani hidrojen bombasının patlaması bir çekirdek kaynaşması ya da birleşmesi olarak anlaşılabilir. Buna fizikte füzyon deniyor.

    Atom bombası ise bir çekirdek bölünmesi, buna ise fizyon deniyor.

    Nükleer fizyonda atom çekirdeği daha küçük iki element üretmek için bölünürken, çoğunlukla ortaya atomaltı parçacıkları ve enerji ortaya çıkarır.

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