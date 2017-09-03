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    Hidrojen bombası denemesi ÖSYM'nin tezini çürüttü mü?

    Volkan ŞAHİN / vsahin@hurriyet.com.tr
    03.09.2017 - 13:52 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 14:20

    Kuzey Kore'nin 6.3 büyüklüğünde depreme neden olan hidrojen bombası denemesi, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile ÖSYM arasındaki polemikte yeni bir cephe açtı. Prof. Kadıoğlu, geçen yıl yapılan YGS'de Sosyal Bilimler testinin 27. sorusunda, 'depremlerin insan etkisiyle gerçekleşemeyeceği' yönündeki sorusuna itiraz ettiği için davalık olduğu ÖSYM'ye, hidrojen bombası denemesinin ardından sosyal medyadan yanıt verdi. Prof. Kadıoğlu'nun yaptığı paylaşım, ÖSYM ile bu nedenle mahkemelik olduklarını da ortaya çıkardı.

    Kuzey Kore'nin yaptığı hidrojen bombası denemesi, ortaya çıkan 6,3 büyüklüğündeki depremin de etkisiyle, dünya kamuoyunu alarma geçirdi. 'İnsan kaynaklı' depremin ardından Japonya, Güney Kore, Çin, Rusya, ABD ve Fransa başta olmak üzere pek çok ülkeden peş peşe açıklamalar geldi.

    Kuzey Kore dünyayı sallıyorKuzey Kore dünyayı sallıyor

    Denemenin ardından Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun Twittter adresinden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ni (ÖSYM) eleştiren bir paylaşımda bulunması ise dikkat çekti. Prof. Dr. Kadıoğlu, "Eyyy ÖSYM! Hani insan kaynaklı deprem olmazdı. Beni mahkemeye vermen yanlış soruları ve onları körü körüne savunanları haklı çıkartamaz" mesajını yazdı.

    İŞTE TARTIŞILAN O SORU


    Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile ÖSYM arasındaki polemik ise 13 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) dayanıyor. Sınavda Sosyal Bilimler testinin 27. sorusu şöyleydi:

    27’nci Soru:

    I. Sel ve taşkınlar

    II. Depremler

    III. Çığlar

    IV. Volkanik patlamalar

    Yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin meydana gelmesinde, doğrudan veya dolaylı olarak insan etkisinden söz edilebilir?

    A) I ve II   B) I ve III   C) II ve III    D) II ve IV   E) III ve IV

    ÖSYM’nin belirttiği doğru cevap: B

    Deprem sorusu tartışma yaratmıştıDeprem sorusu tartışma yaratmıştı

    'İNSAN ETKİSİ VARDIR'

    Bu sorunun hatalı olduğunu belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, "Şıklar arasında ‘depremler’ de yer alıyor. Yanıtlarda ise birden çok doğru cevap var. Çünkü soruyu hazırlayan kişi insanların deprem üzerindeki etkisini yok saymış. Olaya çok dar bir bakış açısı ile bakılmış. Yapılan bomba testleri, yeraltından su veya petrol çekilmesi, nükleer testler de depreme neden olur. Bu faktörlerde insan etkisi vardır. Bu nedenle 27’nci sorunun birden çok doğru yanıtı var. Bu sınavlarda yer alan sorular alanında uzman isimler tarafından hazırlanmalı ve kontrol edilmeli. Soru hazırlama veya kontrol süreçlerinde bir problem olduğunu düşüyorum. Yoksa böyle bir hata olmazdı." demişti.

    Prof. Dr. Kadıoğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamayla, ÖSYM ile söz konusu polemik nedeniyle mahkemelik oldukları da ortaya çıktı.

    Etiketler: ÖSYM , mikdat kadıoğlu , Kuzey Kore , hidrojen bombası , Deprem
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