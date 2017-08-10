Hidroelektrik dopingi!

BÜTÇEYE, 750.5 milyon TL’lik özelleştirme dopingi geldi. Geçen yıl özelleştirmesi tamamlanan iki HES’in işlemleri tamamlandı ve para nakit olarak alındı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce yaptığı açıklamada, “Özelleştirme programına alınan kuruluşlarından elde edilen gelirler öncelikle merkez yönetim bütçesinin ihtiyaçları için kullanılacak. Çünkü bizim bütçe açığımızın karşılanması noktasında özelleştirme gelirlerinin belli bir katkısı var” demişti.

11 ŞİRKET YARIŞMIŞTI

Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerinin “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi, geçen yıl Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (ÖİB) yapıldı. İhaleye 11 şirket katıldı. 551 milyon TL’lik teklifle açılan ihalenin açık artırma bölümünde, en yüksek teklifi Gaziantepli Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ verdi. Tokat’ta bulunan ve toplam 117 megavat kurulu güce sahip olan hidroelektrik santralleri için açık artırmanın yapılmasının ardından da ihalenin onaylanması süreci başladı.

49 YILLIĞINA İŞLETECEK

Özelleştirme Yüksek Kurulu, 24 Mayıs tarihli kararıyla, ihaleye “olur” verdi. Bu kararın ardından da süreçle ilgili tüm çalışmalar tamamlandı ve 8 Ağustos’ta Özelleştirme İdaresi’nde devir sözleşmesi imzalandı. Devir sözleşmesiyle birlikte ihale bedeli olan 750 milyon 500 bin lira da kasaya girdi.

SON 14 YILDA 71 MİLYAR DOLAR

TÜRKİYE’de son 14 yıldaki özelleştirme uygulamalarının toplamı 71 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mayıs ayında, bundan sonraki dönemde de özelleştirme idaresinin etkin çalışmaya devam edeceğini söylemiş ve izlenecek yol haritasını şöyle anlatmıştı: “Şu anda ÖİB’nin portföyünde bulunan şirketlerin bazen blok satışı, bazen de halkı arzı olabilir. Farklı yöntemler ile özelleştirme uygulamalarına devam edeceğiz. ÖİB’nin portföyünde gerek reel sektör şirketleri var, gerek finansal piyasalarda işlem yapan şirketler var. Bütün bu şirketlerle ilgili olarak ÖİB önümüzdeki dönemde bu çalışmalarını artırarak devam edecek. Yeni dönemde halen programda olmayan ancak programa alınabilecek uygulamalarla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Orada da farklı alternatifler gündemde, özellikle projeye dayalı yeni değer oluşturacak farklı özelleştirme uygulamalarını önümüzdeki dönemde inşallah kamuoyu ile paylaşacağız. Bu konuda ÖİB ilgili kamu idareleri ile gerekli çalışmaları yapıyor. Özelleştirme uygulamalarında halka arz yöntemini de önemli bir alternatif olarak görüyoruz.”