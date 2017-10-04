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    Hürriyet >Teknoloji>HiDrive ile verilerinizi yedekleyecek!

    HiDrive ile verilerinizi yedekleyecek!

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 13:14 | Son Güncelleme:

    STRATO HiDrive Cihaz Yedeklemesiyle, kullanıcılar fotoğraflarını, videolarını, müziklerini ve bağlantılarını akıllı telefonlarından veya bilgisayarlarından çevrimiçi yedekleme üzerindengüvence altına alabilir ve geri yükleyebilirler. HiDrive’ın bu yeni özelliği HiDrive uygulamalarında artık mevcut. Windows ve Android sistemik olarak yüksek performansı sunuyor.

    STRATO CEO'su Dr. Christian Böing konuyla ilgili; "STRATO'nun yeni HiDrive işlevi olan Cihaz Yedekleme, senkronizasyona ek olarak son cihazın yedeğini oluşturabilen uygun bir çözüm. HiDrive Backup Control ayrıca yanlışlıkla silinen verilerin geri yüklenebilmesi için düzenli olarak HiDrive'daki verilerin bir kopyasını oluşturuyor. Almanya'da garantili bir konumu bulunan, TÜV sertifikalı veri merkezlerimiz ek koruma sunuyor" şeklinde konuştu.

    1 terabayt'lık HiDrive paketi, ayda 7.50 Dolar ücret karşılığında 12 ay süreyle kullanılabiliyor.

    STRATO HiDrive Cihaz Yedekleme, HiDrive uygulamalarında mevcut. Yeni özellik Android ve Windows işletim sistemlerinde aşağıdaki yedekleme seçenekleriyle kullanılabiliyor:

    HiDrive ile verilerinizi yedekleyecek

    Etiketler: strato , hidrive , yedekleme
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