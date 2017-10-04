HiDrive ile verilerinizi yedekleyecek!

STRATO CEO'su Dr. Christian Böing konuyla ilgili; "STRATO'nun yeni HiDrive işlevi olan Cihaz Yedekleme, senkronizasyona ek olarak son cihazın yedeğini oluşturabilen uygun bir çözüm. HiDrive Backup Control ayrıca yanlışlıkla silinen verilerin geri yüklenebilmesi için düzenli olarak HiDrive'daki verilerin bir kopyasını oluşturuyor. Almanya'da garantili bir konumu bulunan, TÜV sertifikalı veri merkezlerimiz ek koruma sunuyor" şeklinde konuştu.

1 terabayt'lık HiDrive paketi, ayda 7.50 Dolar ücret karşılığında 12 ay süreyle kullanılabiliyor.

STRATO HiDrive Cihaz Yedekleme, HiDrive uygulamalarında mevcut. Yeni özellik Android ve Windows işletim sistemlerinde aşağıdaki yedekleme seçenekleriyle kullanılabiliyor:







