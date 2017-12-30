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Hıçkırık dizisinin fragmanları yayınlandı.. İşte dizinin başlayacağı tarih

Kanal D’nin, yapımcılığını Birsel Film’in üstlendiği, Kerime Nadir’in aynı adlı ölümsüz eserinden uyarlanan yeni günlük dizisi Hıçkırık’ın yayın tarihi belli oldu. Peki Hıçkırık dizisinin konusu nedir? İşte Hıçkırık dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Hürriyet Haber
30.12.2017 - 15:09 | Son Güncelleme :

01 Ocak Pazartesi gününden itibaren izleyicisi ile buluşmaya başlayacak olan dizinin başrollerinde Sezgi Sena Akay, Barış Arda Hacıoğlu, Selçuk Özer ve Nurseli İdiz yer alırken, yönetmenliğini Fırat Gürsoy, senaryosunu ise Redife Zerener, Gökhan Korkusuz kaleme alıyor.

Kenan ve Nalan’ın acılı ve imkansız aşkının anlatıldığı Hıçkırık 01 Ocak Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 15.00’de Kanal D’de!

Genel Hikaye;

Kenan, çocuk yaşta ailesini kaybetmiş ve yetimhanede geçirdiği acı dolu yıllardan sonra İstanbul’un en zengin işadamlarından Azmi Karaoğlu onu bulmuştur. Azmi Bey, Kenan’a sahip çıkmış ve onu yetimhaneden kurtararak kendi konağına almıştır. Kenan’ın hayatını asıl değiştiren ise, Azmi Bey’in evinde henüz çocuk yaştayken tanıştığı Azmi Bey’in kızı Nalan olmuştur. Kenan ve Nalan birlikte büyümüş; birbirlerinin en yakın dostu, sırdaşı haline gelmişlerdir. Bu yakınlık, aradan geçen 15 yılda büyük bir aşka dönüşür. Günümüzde iki genç de 20’li yaşların ortalarına gelmiştir. Birbirlerine delicesine aşıklardır ancak bu aşkı itiraf edecek cesareti bulamamaktadırlar. Kenan ve Nalan’ın hayatını altüst eden kişi ise, son derece tehlikeli ve ürkütücü bir adam olan İlhami olur.

Oyuncular
Sezgi Sena Akay
Nalan Karaoğlu

Barış Arda Hacıoğlu
Kenan Yılmaz

Selçuk Özer
Azmi Karaoğlu

Nurseli İdiz
Perihan Karaoğlu

Meltem Pamirtan
Vesime

Kemal Okan Özkan
İlhami Tekin

Emre İğdemir
Engin Karaoğlu

Erdoğan Aydemir
Kutsi

Tuğçe Baltalı
Hayat Çelik

Ceylan Yılmaz
Aslı Tekin

Sibel Aytan
Selin Karaoğlu

Özge Akdeniz
Gonca Çelik

Etiketler: dizifragman , oyuncu kadrosu , fragman
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