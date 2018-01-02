Hıçkırık dizisi oyuncuları kimler? İşte günlük dizinin oyuncu kadrosu

Kapanması imkansız bir yaranın, yaşanması imkansız bir aşka dönüşmesinin hikayesi Hıçkırık, 1 Ocak Pazartesi günü ekranlara “merhaba” dedi. Başrollerini Sezgi Sena Akay ve Barış Arda Hacıoğlu'nun paylaştığı Hıçkırık dizisinin oyuncu kadrosunda genç ve deneyimli isimler yer alıyor. İşte hafta içi her gün saat 15.00’te izleyici karşısına çıkacak olan Hıçkırık’ın oyuncu kadrosu ve karakter analizi!



Sezgi Sena Akay Nalan Karaoğlu

Kenan’a çocukluğundan beri aşık olan ama duygularını bir türlü dile getiremeyen Nalan, hayatına İlhami girdikten sonra, hiç beklemediği zorlukları göğüslemek zorunda kalacaktır.

Barış Arda Hacıoğlu Kenan Yılmaz

Yıllar önce kendisini yetimhaneden kurtaran Azmi Bey’in kızı Nalan’a büyük bir aşkla bağlıdır. Ancak kısa süre sonra gelişecek olaylar, Kenan’ın zaten imkansız olarak gördüğü aşkını çıkmaza sokacaktır.

Selçuk Özer- Azmi Karaoğlu

Nalan’ın babası, Kenan’ın kurtarıcısıdır. Başarılı bir iş adamıdır. Son derece iyi niyetli ve masum görünmesine rağmen, geçmişinde çok büyük sırlar ve günahlar saklamaktadır.

Nurseli İdiz - Perihan Karaoğlu

Azmi’nin vefat etmiş kardeşinin eşi, Nalan’ın yengesi, Engin ve Selin’in annesidir. Eşinin ölümünden sonra iki çocuğuyla birlikte Azmi’nin konağına taşınmıştır. Karaoğulları Holding’in yarısının kendisine ait olduğuna inanan Perihan, bu payı alabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.



Meltem Pamirtan Vesime

Yıllardır Azmi’nin evinde çalışmaktadır. Azmi’nin hem sırdaşı, hem dostudur. Hayat ve Gonca’nın ise teyzesidir. Güçlü, anaç, ayakları yere basan bir karakter olan Vesime de, geçmişinden gelen sırların ortaya çıkmasıyla sınanacaktır.



Kemal Okan Özkan İlhami Tekin

28 yaşında bir hekimdir. Zengin bir ailenin oğlu olan İlhami, dışarıdan çok nazik ve centilmen görünmesine rağmen son derece art niyetli ve tehlikelidir. İlhami, Nalan ve Kenan’ın önündeki en büyük tehditlerden biri olacaktır.