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    Hiçbir şey yapmayıp fotoğrafını çekmiş!

    AA
    31.10.2017 - 13:15 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında işlenen suçlara ilişkin sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 sanığın yargılandığı dava kapsamında, olay günü güvenlik kameraların kaydettiği görüntülere ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Kurmay Albay Mustafa Çiçek'in olaya müdahale etmek yerine cep telefonuyla şehit edilen vatandaşın fotoğraflarını çekmesi de güvenlik kameralarına yansıyor.

    Kayıtlar üzerinden hazırlanan bilirkişi inceleme raporunda, vatandaşların darbecilere karşı karargahtaki tarihi mücadelesine ait kareler yer alıyor.  Rapora göre saat 23.48'de tam teçhizatlı kalabalık asker grubu Genelkurmay kışlasının doğu cephesinde konuşlanıyor.

    Hiçbir şey yapmayıp fotoğrafını çekmiş

    Saat 02.23'te bir grup vatandaş, Milli Müdafaa Caddesi protokol giriş kapısından kışlaya girmeye çalışıyor.  Kalabalığın zamanla artması üzerine Binbaşı Oğuzhan Konuk, silahlı askerlerle vatandaşlara müdahale ediyor.

    Kurmay Binbaşı Veysel Özmen de aynı bölgeye gelerek vatandaşları engellemeye çalışıyor.  Kalabalık asker grubunun, bir süre sonra hat düzeni alarak vatandaşları dışarıya çıkarmak için havaya ateş açtıkları kameralara yansıyor.

    Saat 02.39'da protokol yolu kuzey istikametinden güneydeki nöbetçi kulübesine ilerleyen Kurmay Albay Mustafa Çiçek ve Kurmay Yarbay Erdoğan Kurt'un silahlı oldukları görülüyor.

    Hiçbir şey yapmayıp fotoğrafını çekmiş

    Karargaha girişleri engellendikleri için Milli Müdafaa Caddesi'nde bekleyen vatandaşlara askerlerce doğrudan ateş ediliyor ve bölgedeki askerler etrafa dağılarak mevzi alıyor.

    SİVİLLERİ VURDUKTAN SONRA SÜRÜKLEDİLER

    Genelkurmay nizamiyesinden darbecileri aşarak karargaha girmeyi başaran vatandaşlar, burada Tuğamiral Sinan Sürer'in de aralarında bulunduğu askerlerin ateşine maruz kalıyor.  Saat 02.45'te Binbaşı Abdurrahim Aksoy, Binbaşı Gökhan Balcı, Tuğamiral Sürer ve bir özel kuvvetler personelinin, komuta katından gelerek koridorun sağ tarafına yöneldikleri ve vatandaşlara ateş ettikleri kameralara yansıyor.

    Hiçbir şey yapmayıp fotoğrafını çekmiş

    Görüntülerin devamında alt kata doğru nişan alarak ateş etmeye devam eden Balcı'nın sivil kıyafetli olması dikkati çekiyor. Tahkikat sonucunda Balcı'nın Tekirdağ'da görevli olmasına rağmen o gece Genelkurmay Karargahına darbecilere destek için geldiği görülüyor.

    Saat 02.47'de Yarbay Bünyamin Tuner, Binbaşı Vahap Kavaker ve Asım Sanöz'ün silahlı olarak komuta katından gelmeleri ile bu esnada Tuğamiral Sürer'in ateş ettikten sonra tabancasını kontrol ettiği anlar, genel sekreterlik koridorundaki güvenlik kameralarınca kaydediliyor.

    Hiçbir şey yapmayıp fotoğrafını çekmiş

    Saat 02.55'te Uzman Çavuş Mustafa Mengi, şehit edilen sivil bir vatandaşı kolundan sürükleyerek merdiven başına getiriyor.

    MÜDAHALE ETMEDİ, FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

    Bu sırada Kurmay Albay Mustafa Çiçek olduğu belirlenen kişi de olaya müdahale etmek yerine cep telefonuyla maktulün fotoğraflarını çekiyor.  Saat 02.56'da maktul kolları ve bacaklarından tutularak tam teçhizatlı askerler tarafından merdivenlerden aşağı indiriliyor. Bu olaydan yaklaşık 15 dakika sonra 3 tam teçhizatlı asker, başka bir sivil maktulü sürükleyerek asansöre götürüyor.

    Binbaşı Aksoy, Uzman Çavuş Serkan Candan, Murat Bingöl ve teşhis edilemeyen bir uzman çavuşun da bu anı izledikleri görülüyor.

     

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    Etiketler: 15 Temmuz Darbe Girişimi , Genelkurmay Başkanlığı , FETÖ / PDY soruşturması , bilirkişi raporu
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