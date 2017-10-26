Hiçbir kuralı umursamadı, yolcuların yüreği ağızlarına geldi

İzmir-Bodrum seferini yapan, Kamil Koç firmasına ait 16 RH 737 plakalı yolcu otobüsünü kullanan şoför, dün sabah saatlerinde, İzmir-Aydın otoyolunda ilerlerken, gözünü yoldan ayırıp, cep telefonuyla ilgilendi. Şoförün otobüs otoyolda hızlı şekilde ilerlerken yaptığı bu davranış, ön tarafta oturan bir yolcu tarafından görüntüledi. Daha sonra şoför, aynı otoyolda bulunan vehız sınırı 80 kilometre olanSelatin Tüneli’nde110 kilometre hızla gitti. Otobüs şoförünün kural ihlali yaptığı bu anlar da aynı yolcu tarafından kaydedildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, aynı firmaya ait bir yolcu otobüsünün şoförü de en sol şeritte seyir halindeyken, cep telefonuyla oynamış ve bir yolcu tarafından şoförün bu anları görüntülenmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından o şoför, en yakın terminalde otobüsten indirilerek, firma tarafından şoförün işine son verilmişti.